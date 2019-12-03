İlk Apple Müzik Ödülleri'ni kazanan sanatçılar açıklandı

Bu yıl ilk kez verilen Apple Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. 17 yaşındaki şarkıcı Billie Eilish 'Yılın Şarkıcısı' ve 'Yılın Söz Yazarı' kategorilerinde ödül alarak etkinliğe damga vurdu.

Apple Müzik Ödülleri bu yıl ilk kez 5 ayrı kategoride müzik alanındaki başarılı sanatçıları ödüllendirdi. 5 Aralık tarihinde Steve Jobs Tiyatrosu'nda, yılın sanatçısı seçilen Billie Eilish'in performansıyla başlayacak olan etkinlik, internet üzerinden de canlı yayınlanacak.

Yılın Sanatçısı, Yılın Söz Yazarı ve Yılın Çığır Açan Sanatçısı gibi kategorilerde ödül kazanan sanatçılar, Apple Music uzman ekibi tarafından belirlendi. Yılın Albümü ve Yılın Şarkısı ödülleri de uygulamanın akış verilerine dayanarak seçildi ve sonuçlar, Apple Music abonelerinin bu yıl en çok dinledikleri içerikleri yansıtıyor.

Webtekno'nun aktardığına göre Apple'ın Apple Music ve Uluslararası İçerik Başkan Yardımcısı Oliver Schusser, etkinliğe duyduğu heyecanı, "Apple Müzik Ödülleri, dünyanın en sevilen sanatçılarının tutkusunu, enerjisini ve yaratıcılığını göstermek için tasarlandı. Müzikal olarak ödül kazananlar derin bir sosyal değişime yol açtı, kültürü etkiledi ve dünya çapındaki müşterilerimize ilham verdi. Onları kutlamak için daha heyecanlı olamazdık" sözleriyle ifade etti.

Apple Müzik Ödülleri'nin kazananları: