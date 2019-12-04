Koloğlu: Tuba Büyüküstün ekranlara Netflix'le dönüyor

Sina Koloğlu, 'Tuba Büyüküstün'den önemli proje' başlığıyla yayımlanan yazısında "Okurlar, ‘Tuba Büyüküstün’ün, yeni projesi yok mu?’ diye soruyordu. Tam da bunun üzerine bir bilgi geldi. ‘Bomba haber’ dedi kaynağım. Son zamanlarda önemli işlere imza atan (Netflix işi ‘Atiye’ mesela) OG Yapım, (Onur Güvenatam yapım şirketi) Büyüküstün’le yeni bir dizi üzerinde anlaşmaya vardılar gibi. Yani, gelen bilgi bu yönde" ifadesini kullandı.

Koloğlu şöyle devam etti:

"Peki proje nedir? Açıkçası, ‘Olursa güzel bir iş çıkar’ dedirtecek bir yapım. ‘Camdaki Kız’ romanının dizi uyarlaması. ‘Çok Satan Kitaplar’ arasında yer alıyor. Yazarı Gülseren Budayıcıoğlu. Kendisi önemli bir psikiyatr. Özetle, yaşama dair romanlarıyla epey ses getiren biri. Psikoterapi uyguladığı hastalarından besleniyor yazar. Bu kitap da o serüvenlerden biri.

Biz kendisini televizyon dünyasından da tanıyoruz, ‘İstanbullu Gelin’ dizisinden. Bu yapım, yazarın ‘Hayat Dön’ romanından uyarlanmıştı. Şahsen böyle bir proje gerçekleşirse ve doğru oyuncularla değerlendirilirse, farklı ve hoş dizimiz olacak demektir. Hatta şöyle bir bilgi de geldi, bu projenin daha önce düşünüldüğü, hatta iki bölümünün yazıldığı. Baktım, çekileceği yönünde haberler de yapılmış."