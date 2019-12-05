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11:18 05 Aralık 2019
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    Ünlü İtalyan sanatçı Cattelan’ın 'duvara bantlanmış muz' çalışması 120 bin dolardan satışa sunuldu

    © AP Photo / David Zalubowski
    Kültür & Sanat
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    https://tr.sputniknews.com/kultur/201912051040764650-unlu-italyan-sanatci-cattelanin-duvara-bantlanmis-muz-calismasi-120-bin-dolardan-satisa-sunuldu/

    İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’ın son provokatif eserlerinden biri olan, duvara bantlanmış muz çalışması 120 bin dolardan satışa sunuldu. Alıcılar, muz bozulunca ne yapacaklarını anlatan bir rehbere de sahip olacak.

    Maurizio Cattelan’ın ‘Comedian’ (Komedyen) adını taşıyan ‘muz çalışmasının’ üç versiyonu Paris merkezli çağdaş sanat galerisi Perrotin tarafından Art Basel Miami’de görücüye çıkarıldı.

    Eserlerden ikisinin satıldığı belirtilirken, üçüncünün fiyatının 150 bin dolara kadar çıktığı aktarıldı. Eserin potansiyel alıcıları için, muzun bozulmaya başlaması halindeki takip etmeleri gereken talimatların bulunduğu bir rehber de hazırlandı.

    ‘Komedyen’, Miami’deki bir manavdan alınmış muzların koli bandıyla duvara tutturulmasından ibaret bir çalışma.

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    The talk of the town in Miami right now is Maurizio Cattelan’s “Comedian,” a banana 🍌 duct taped to the wall. Two have already sold for $120,000 at Perrotin 😉 read more, including about the banana my husband, @nnddmmyy, hung on his dorm wall for two years, on Artnet News, link in bio @artnet @galerieperrotin @mauriziocattelan @artbasel #art #conceptualart #banana #sculpture #artbasel #artbaselmiamibeach #artbaselmiami #artfair #artgallery #artwork #whatisart #isthisart #miami #miamibeach #florida #miamiflorida #mauriziocattelan #perrotin #galerieperrotin #artist #bananapeel #ducttape #artnetnews #artcollector #vippreview #artjournalism #artjournalist #openingday #artgallery #gallery #artworld

    A post shared by Sarah Cascone (@sarahecascone) on

    Hem mizah unsuru hem küresel ticaretin sembolü

    Perrotin galerisinin kurucusu Emmanuel Perrotin, CNN’e yaptığı açıklamada bu çalışmanın küresel ticaretin bir simgesi ve aynı zamanda klasik bir mizah unsuru olduğunu söyledi. Perrotin, Maurizio Cattelan’ın sıradan nesneleri ‘haz ve eleştiri araçlarına’ dönüştürmek konusunda oldukça başarılı olduğunu da belirtti.

    Galeriden yapılan açıklamaya göre Cattelan yaklaşık bir yıldır proje üzerinde çalışıyordu. Seyahat ettiği her yerde ilham vermesi için otel odasına bir muz asan sanatçının önce muz şeklinde heykel tasarladığı, bunu ilk olarak reçineyle, sonra bronzla denediği ve nihayetinde gerçek bir muz kullanmaya karar verdiği belirtildi.

    Maurizio Cattelan, son 15 yıl içinde ilk kez bu çalışmasıyla bir sanat fuarına katkı yapıyor. Popüler kültüre meydan okuyan çalışmalarıyla bilinen sanatçı son olarak, ‘Amerika’ adlı altın klozet çalışmasının İngiltere'de Blenheim Sarayı'ndaki sergi sırasında çalınmasıyla gündeme gelmişti.

    Etiketler:
    Koli bandı, Satış, Muz, Sanatçı, Maurizio Cattelan
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