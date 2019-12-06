Anthony Hopkins: Oyuncular oldukça aptal, fikirlerini sormayın

Dünyadaki konularla ilgili insanların oyunculara neden fikirlerini sorduğuna anlam veremediğini belirten tecrübeli oyuncu Anthony Hopkins, oyuncuların ‘oldukça aptal' olduklarını ifade ederek, “Görüşümün hiçbir değeri yok” dedi.

Interview magazine için ‘İhtiras Rüzgarları’ ve ‘Joe Black’ filmlerinde birlikte oynadığı ünlü oyuncu Brad Pitt’e, konuşan 81 yaşındaki Anthony Hopkins, oyuncuların fikirlerinin ‘değersiz’ olduğunu söyledi.

"We’ve always placed great importance on the mistake. But the next move, what you do after the mistake, is what really defines a person." https://t.co/gUPVcTlx39 — Interview Magazine (@InterviewMag) December 2, 2019

​Yeni Netflix filmi The Two Popes’ın yayınlanmasından önce konuşan Hopkins, “İnsanlar bana bazı meselelerle ilgili soru soruyor ve ben, 'Bilmiyorum, ben sadece aktörüm. Hiçbir görüşüm yok. Aktörler oldukça aptal insanlardır. Görüşümün hiçbir değeri yok. Benim için ortada bir tartışma yok, o yüzden beni içine çekme çünkü dahil olmayacağım" ifadelerini kullandı.

Artık film izlemeye gitmeyi de çok sevmediğini de itiraf eden tecrübeli oyuncu, ancak Quentin Tarantino'nun Bir Zamanlar Hollywood'da (Once Upon a Time in Hollywood) filmini izlediğini söyledi.

"Yeşil ekran filmlerini izlemekte iyi değilim" diyen Hopkins, "Birkaç tanesine gittim, eğlenceliler ancak benim ilgimi çekmiyor. Bunun için biraz fazla yaşlıyım" diye konuştu.