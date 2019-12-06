Piyanist Anjelika Akbar'dan arkeoloji müzesinde konser

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Hava Yolları ve Akkuyu Nükleer AŞ'nin destekleriyle Mersin Arkeoloji Müzesi'nde ‘Türkiye Tabloları ile Ayvazovski Rapsodisi’ etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte sahne alan Akbar'ın piyanosuyla seslendirdiği eserlere, Rus sanatçılar da enstrümanlarıyla eşlik etti.

Konser sırasında Ayvazovski'nin, İstanbul'un insanlarını ve eşsiz manzaralarını yansıttığı tabloları da duvara yansıtıldı.

Vatandaşlar, konser dinletisinin ardından müzedeki eserleri inceleme fırsatı da buldu.