YouTube açıkladı: Bu yıl hangi videolar izlendi?

2019’un bitmesine yakın firmalar bu yıla ilişkin istatistiklerini yayınlamaya devam ediyor. YouTube şimdi de 2019 yılında platformu üzerinde en popüler olan videoları ve müzikleri açıkladı.

YouTube cephesinden gelen açıklamalara göre; Türkiye’de enterasan bir şekilde Konuşan Kediler 3 – En Komik Kedi Videoları en çok izlenen video olmayı başardı. İkinci sırada ise Güldür Güldür Show 188.Bölüm – Okul Koridoru ve üçüncü sırada ise Hercai 1. Bölüm videosu yer aldı.

Müzik tarafında ise YouTube’da Reynmen, Derdim Olsun ve Ela şarkıları ile ilk iki sırayı kapatıyor. Listenin üçüncü sırasında ise Fatih Bulut – Çok Sevdim Yalan Oldu şarkısı yer alıyor.

2019’da en popüler videolar

Konuşan Kediler 3 – En Komik Kedi Videoları

Güldür Güldür Show 188.Bölüm – Okul Koridoru

Hercai 1. Bölüm

O Ses Türkiye performansım ve fotoğraflarım!- Beren Gökyıldız

Çok Güzel Hareketler 2 | Canımız Sıkılır 2 (7.Bölüm)

HESAP KİMDE ? ( 45.500 TL HESAP! )

Agah hemşireyi yakalıyor! – Zalim İstanbul 1. Bölüm

Ben Fero Sosyal Medyadan Gelen Soruları Yanıtlıyor

Kim Milyoner Olmak İster? – Arda Ayten, milyonluk soruya bakın ne cevap verdi?

Diriliş Ertuğrul 150. Bölüm (Sezon Finali)

Volkan şehit oldu! Arka Sokaklar 521. Bölüm

24 SAAT BOYUNCA HER ŞEY MAVİ!!! (Mavi Gözler, Mavi Çiğ Köfte, Havuz…)

HERCAİ PARODİ

Çukur 2.Sezon Kamera Arkası

2019’da en popüler müzik videoları

Reynmen – Derdim Olsun (Official Video)

Reynmen – Ela (Official Video)

Fatih Bulut – Çok Sevdim Yalan Oldu

Norm Ender – Mekanın Sahibi

Ben Fero – Demet Akalın [Official Video]

Ziynet Sali – Bana da Söyle

Tuğçe Kandemir – Gülü Soldurmam

MERO – OLABILIR (OFFICIAL VIDEO)

Ben Fero – Biladerim İçin [Official Audio]

Feride Hilal Akın – Yok Yok

Irmak Arıcı – Gece Gibi Gönlün

Buray – Kabahat Bende

Canbay & Wolker – Fersah (Official Video)

Zeynep Bastık – Yol Akustik (Fikri Karayel Cover)

Irmak Arıcı & Mustafa Ceceli – Mühür

Global listelerde en çok izlenen ve beğeni alan müzik videoları ise aşağıdaki şekilde sıralandı:

Dünyada en çok izlenenler

Daddy Yankee & Snow - Con Calma (Video Oficial)

ROSALÍA, J Balvin - Con Altura (Official Video) ft. El Guincho

Anuel AA, KAROL G - Secreto

Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna & J Balvin - China (Video Oficial)

Jhay Cortez, J. Balvin, Bad Bunny - No Me Conoce (Remix)

Shawn Mendes, Camila Cabello - Señorita

Maari 2 - Rowdy Baby (Video Song) | Dhanush, Sai Pallavi | Yuvan Shankar Raja | Balaji Mohan

BLACKPINK - 'Kill This Love' M/V

Billie Eilish - bad guy

Ariana Grande - 7 rings

Dünyada en çok beğenilenler

Shawn Mendes, Camila Cabello - Señorita

BTS (방탄소년단) '작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) feat. Halsey' Official MV

BLACKPINK - 'Kill This Love' M/V

Billie Eilish - bad guy

Lil Nas X - Old Town Road (Official Movie) ft. Billy Ray Cyrus

Ariana Grande - 7 rings