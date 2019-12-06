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17:20 06 Aralık 2019
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    YouTube

    YouTube açıkladı: Bu yıl hangi videolar izlendi?

    © AA / Aytaç Ünal
    Kültür & Sanat
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    Sputnik Türkiye
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    2019’un bitmesine yakın firmalar bu yıla ilişkin istatistiklerini yayınlamaya devam ediyor. YouTube şimdi de 2019 yılında platformu üzerinde en popüler olan videoları ve müzikleri açıkladı.

    YouTube cephesinden gelen açıklamalara göre; Türkiye’de enterasan bir şekilde Konuşan Kediler 3 – En Komik Kedi Videoları en çok izlenen video olmayı başardı. İkinci sırada ise Güldür Güldür Show 188.Bölüm – Okul Koridoru ve üçüncü sırada ise Hercai 1. Bölüm videosu yer aldı.

    Müzik tarafında ise YouTube’da Reynmen, Derdim Olsun ve Ela şarkıları ile ilk iki sırayı kapatıyor. Listenin üçüncü sırasında ise Fatih Bulut – Çok Sevdim Yalan Oldu şarkısı yer alıyor.

    2019’da en popüler videolar

    • Konuşan Kediler 3 – En Komik Kedi Videoları
    • Güldür Güldür Show 188.Bölüm – Okul Koridoru
    • Hercai 1. Bölüm
    • O Ses Türkiye performansım ve fotoğraflarım!- Beren Gökyıldız
    • Çok Güzel Hareketler 2 | Canımız Sıkılır 2 (7.Bölüm)
    • HESAP KİMDE ? ( 45.500 TL HESAP! )
    • Agah hemşireyi yakalıyor! – Zalim İstanbul 1. Bölüm
    • Ben Fero Sosyal Medyadan Gelen Soruları Yanıtlıyor
    • Kim Milyoner Olmak İster? – Arda Ayten, milyonluk soruya bakın ne cevap verdi?
    • Diriliş Ertuğrul 150. Bölüm (Sezon Finali)
    • Volkan şehit oldu! Arka Sokaklar 521. Bölüm
    • 24 SAAT BOYUNCA HER ŞEY MAVİ!!! (Mavi Gözler, Mavi Çiğ Köfte, Havuz…)
    • HERCAİ PARODİ
    • Çukur 2.Sezon Kamera Arkası

    2019’da en popüler müzik videoları

    • Reynmen – Derdim Olsun (Official Video)
    • Reynmen – Ela (Official Video)
    • Fatih Bulut – Çok Sevdim Yalan Oldu
    • Norm Ender – Mekanın Sahibi
    • Ben Fero – Demet Akalın [Official Video]
    • Ziynet Sali – Bana da Söyle
    • Tuğçe Kandemir – Gülü Soldurmam
    • MERO – OLABILIR (OFFICIAL VIDEO)
    • Ben Fero – Biladerim İçin [Official Audio]
    • Feride Hilal Akın – Yok Yok
    • Irmak Arıcı – Gece Gibi Gönlün
    • Buray – Kabahat Bende
    • Canbay & Wolker – Fersah (Official Video)
    • Zeynep Bastık – Yol Akustik (Fikri Karayel Cover)
    • Irmak Arıcı & Mustafa Ceceli – Mühür

    Global listelerde en çok izlenen ve beğeni alan müzik videoları ise aşağıdaki şekilde sıralandı:

    Dünyada en çok izlenenler

    • Daddy Yankee & Snow - Con Calma (Video Oficial)
    • ROSALÍA, J Balvin - Con Altura (Official Video) ft. El Guincho
    • Anuel AA, KAROL G - Secreto
    • Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna & J Balvin - China (Video Oficial)
    • Jhay Cortez, J. Balvin, Bad Bunny - No Me Conoce (Remix)
    • Shawn Mendes, Camila Cabello - Señorita
    • Maari 2 - Rowdy Baby (Video Song) | Dhanush, Sai Pallavi | Yuvan Shankar Raja | Balaji Mohan
    • BLACKPINK - 'Kill This Love' M/V
    • Billie Eilish - bad guy
    • Ariana Grande - 7 rings

    Dünyada en çok beğenilenler

    • Shawn Mendes, Camila Cabello - Señorita
    • BTS (방탄소년단) '작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) feat. Halsey' Official MV
    • BLACKPINK - 'Kill This Love' M/V
    • Billie Eilish - bad guy
    • Lil Nas X - Old Town Road (Official Movie) ft. Billy Ray Cyrus
    • Ariana Grande - 7 rings
    • Lil Dicky - Earth (Official Music Video)
    • Daddy Yankee & Snow - Con Calma (Video Oficial)
    • j-hope 'Chicken Noodle Soup (feat. Becky G)' MV
    • Vaaste Song: Dhvani Bhanushali, Tanishk Bagchi | Nikhil D | Bhushan Kumar | Radhika Rao, Vinay Sapru
    Etiketler:
    Blackpink, BTS, izleme, Müzik, Video, Youtube
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