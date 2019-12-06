U2, Martin Luther King'e yazdığı 'Pride'ı Afganistan'da öldürülen Japon doktor için söyledi

İrlandalı ünlü rock müzik grubu U2, Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde silahlı bir saldırıda hayatını kaybeden Japon yardım gönüllüsü doktor Tetsu Nakamura'nın onuruna şarkı söyledi. Grup, Dr. Martin Luther King'e adadığı şarkıyı Nakamura için de seslendirdi.

13 yıldır ilk kez Japonya'da konser veren U2 grubu, Tokyo yakınındaki Saitama Arena'daki sahneye çıktı. Grup, konserde Afganistan’da silahlı saldırıda hayatını kaybeden doktor Tetsu Nakamura için şarkı söyledi.

中村哲さんの追悼を呼びかけた後のpride。彼らはやっぱり素晴らしい。U2 played Pride for Tetsu Nakamura on Dec. 5 #U2 pic.twitter.com/S3HsfP5WWU — ウンパルンパ (@pooh0609) December 5, 2019

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Konsere katılanlar, grubun solisti Bono'nun kendilerinden cep telefonlarındaki ışıkları açmalarını isteyerek, "Muhteşem Tetsu Nakamura'yı anmak için hadi bu stadyumu bir katedrale, telefonlarımızı mumlara dönüştürelim" dediğini aktardı.

U2 / Pride (In the Name of Love)

Saitama Super Arena, Japan 2019

DAY 2



屈指の名曲！ pic.twitter.com/moioTV7lqg — RED EYE (@fag_nw) December 5, 2019

​Nakamura için birkaç şarkı söyleyen grup, suikast sonucu hayatını kaybeden sivil haklar savunucusu Dr. Martin Luther King Jr. İçin söyledikleri 'Pride' adlı şarkıyı da seslendi.

​Pride şarkısında "Hayatını aldılar. Gururunu alamadılar" ifadeleri yer alıyor.

The lyrics "Pride" include the phrase・・・

"They took your life. They could not take your pride."



RT U2 pays tribute to slain doctor Nakamura | NHK WORLD-JAPAN News https://t.co/wC5SpVfYKx — pxs06053 (@pxs06053) December 6, 2019

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Peace Medical Service (PMS) adındaki Japon yardım kurumunun başkanı Tetsu Nakamura 3 gün önce Nangarhar vilayetine bağlı Celalabad kentinde düzenlenen bir saldırıda öldürülmüştü.