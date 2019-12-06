U2, Martin Luther King'e yazdığı 'Pride'ı Afganistan'da öldürülen Japon doktor için söyledi

13 yıldır ilk kez Japonya'da konser veren U2 grubu, Tokyo yakınındaki Saitama Arena'daki sahneye çıktı. Grup, konserde Afganistan’da silahlı saldırıda hayatını kaybeden doktor Tetsu Nakamura için şarkı söyledi.
中村哲さんの追悼を呼びかけた後のpride。彼らはやっぱり素晴らしい。U2 played Pride for Tetsu Nakamura on Dec. 5 #U2 pic.twitter.com/S3HsfP5WWU— ウンパルンパ (@pooh0609) December 5, 2019
Konsere katılanlar, grubun solisti Bono'nun kendilerinden cep telefonlarındaki ışıkları açmalarını isteyerek, "Muhteşem Tetsu Nakamura'yı anmak için hadi bu stadyumu bir katedrale, telefonlarımızı mumlara dönüştürelim" dediğini aktardı.
U2 / Pride (In the Name of Love)— RED EYE (@fag_nw) December 5, 2019
Saitama Super Arena, Japan 2019
DAY 2
屈指の名曲！ pic.twitter.com/moioTV7lqg
Nakamura için birkaç şarkı söyleyen grup, suikast sonucu hayatını kaybeden sivil haklar savunucusu Dr. Martin Luther King Jr. İçin söyledikleri 'Pride' adlı şarkıyı da seslendi.
Bonoの「TETSU NAKAMURA」からの— 澪（MIO） (@manup108) December 5, 2019
PRIDEはとても重みがありました
自分にできることは限られていますが
少しずつ平和に対して行動を
続けたいと思います。#中村哲医師 #U2#U2来日 pic.twitter.com/9j7TMuFBTh
Pride şarkısında "Hayatını aldılar. Gururunu alamadılar" ifadeleri yer alıyor.
The lyrics "Pride" include the phrase・・・— pxs06053 (@pxs06053) December 6, 2019
"They took your life. They could not take your pride."
RT U2 pays tribute to slain doctor Nakamura | NHK WORLD-JAPAN News https://t.co/wC5SpVfYKx
Peace Medical Service (PMS) adındaki Japon yardım kurumunun başkanı Tetsu Nakamura 3 gün önce Nangarhar vilayetine bağlı Celalabad kentinde düzenlenen bir saldırıda öldürülmüştü.
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