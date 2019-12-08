Brüksel'de geleneksel Türk okçuluğu tanıtıldı

Brüksel Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği ve Okçular Vakfı iş birliğiyle düzenlenen "Okçuluk Eğitimi ve Ağ Kurma Günü" etkinliği Brüksel'de gerçekleşti. Programa, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü, Türkiye'nin Avrupa Birliği Nezdinde Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay ve KKTC Brüksel Temsilcisi Büyükelçi Damla Güçlü ve diğer davetliler katıldı.

Etkinlikte, Budapeşte Yunus Emre Enstitüsünde Türkçe öğrenen Macar asıllı Viktoria Angel, geleneksel Türk okçuluğunun tanıtımını yaptı ve katılımcılara Türk okçuluğu eğitimi verdi. Katılımcıların çoğunun ilk defa ok atma tecrübesini yaşadığı etkinlikte, Türk okçuluğunun tarihine ilişkin bilgi verildi.

Ardından yapılan yarışmada kazananlara çeşitli ödüller verildi.

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