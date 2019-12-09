Ozzy Osbourne'dan çalınan gitar için 25 bin dolar ödül

Ünlü İngiliz şarkıcı Ozzy Osbourne, heavey metal grubu Black Sabbath’ın 1982’de hayatını kaybeden gitaristi Randy Rhoads’un çalınan gitarı için ödül koydu.

71 yaşındaki müzisyen, Instagram’dan yaptığı çağrıda, eski arkadaşının çalınan gitarıyla ilgili bilgi verene 250 bin dolarlık ödül teklif etti.

NTV'nin aktardığına göre, 1970’lerde kurulan Black Sabbath grubunun solisti Osbourne, Kuzey Hollywood’daki Musonia Müzik Okulu’ndan çalınan gitarla ilgili, “Randy Rhoads’un gitarı Şükran Günü’nde çalındı” dedi.

'Ailesi için yeri doldurulamaz bir gitar'

Osbourne ayrıca, “Musonia, Randy’nin ölümünden sonra, bundan 37 yıl kadar önce annesi Delores tarafından kuruldu. Okul, onun dünyanın dört bir yanından hayranları için hac yolculuğu gibi bir şeye dönüştü. Okul, Rhoads Ailesi’nin Randy’nin hayatını paylaştığı bir yer oldu. Tahmin edebileceğiniz gibi, Randy’nin çalınan ilk elektronik gitarı gibi bir eşya, aile için yeri doldurulamaz bir şey” ifadesini kullandı.

Randy Rhoads, 1979 yılında katıldığı Black Sabbath grubunda, ölümünün gerçekleştiği 1982 yılına kadar gitar çalmıştı.