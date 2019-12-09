La Casa de Papel'in yeni sezon tarihi belli oldu

Netflix tarafından yapılan duyuruya göre La Casa de Papel'in 4. sezonu, 3 Nisan 2020'de izleyicilerle buluşacak. Bu sezonla birlikte dizinin final yapması bekleniyor.

Netflix'ten yapılan açıklamaya göre La Casa de Papel'in 4. sezonu 3 Nisan 2020'de izleyicilerle bululacak. Dizinin finali olacağı tahmin edilen sezonun yine 9 bölümden oluşması bekleniyor.

💥03.04.2020💥 Ni el Profesor se espera este caos. #LCDP4 pic.twitter.com/blX5SYBChP — La Casa de Papel (@lacasadepapel) December 8, 2019

Netflix tarafından yayınlanan videoda Úrsula Corberó (Tokio), Álvaro Morte (The Professor), Jaime Lorente (Denver), Miguel Herrán (Rio), Esther Acebo (Estocolmo), Itziar Ituño (Raquel Murillo) gibi oyuncular yer alıyor. Ayrıca ikinci sezonda ölmesine rağmen 3. sezonda da seyircilerin karşısına Berlín karakterine hayat veren Pedro Alonso’nun da yer aldığı görülüyor. Bununla beraber 3. sezonun sonunda vurulan Alba Flores’in canlandırdığı Nairobi karakterinin de 4. sezonda izleyicilerin karşısına çıkacağı tahmin ediliyor.