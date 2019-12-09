Diyarbakırlı ressamdan 120 bin dolara satılan muz çalışmasına 'hıyarlı' gönderme: Dünyanın kazığı

'Komedyen' adı verilen duvara bantlanmış muz çalışmasının ABD'de bir sanat galerisinde 120 bin dolara alıcı bulmasının ardından Diyarbakırlı ressam Gökhan Aslan da duvara bantlanmış salatalık görseli kullanarak 'Dünyanın Kazığı' adlı bir çalışma yaptı.

İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın 'Komedyen' ismi verilen eseri, Miami'deki Perrotin-Art Basel galerisinde bir duvarda sergileniyordu.

Cattelan, bir manavdan alınmış muzların koli bandıyla duvara sabitlenmesiyle ortaya çıkardığı eserinden üç adet ‘üretmişti’. Bunların ikisi geçtiğimiz hafta 120 biner dolar satılmış, birinin fiyatının 150 bin dolara kadar çıktığı açıklanmıştı.

Diyarbakırlı ressam Gökhan Aslan da muz yerine salatalık kullanarak 'Dünyanın kazığı' adıyla bir çalışma yaptı.

'Çürüyoruz…'

Aslan, yaptığı çalışmanın atlında şunları yazdı: “Çürüyoruz, istemsizliğimizle, sivri ve saldırgan dilimizle, faşizan zalimliğimizle erimeye başlıyoruz sonra. Düşüncelerimizi itibarsızlaştıran sistemlere karşı sadece yüzümüzü buruşturabiliyoruz. Çürüyenleri mi yoksa çürümemizi mi ilginç buluyoruz. Bunu sorguladığımızda hiçliği de yakalamış oluruz belki çürümeye karşı duranlara.”

© Sputnik / Sertaç Kayar 'Dünyanın Kazığı' adlı çalışma.

'Ekolojik sistemin dağınıklığından bahsediyor'

Çalışmasıyla ilgili Sputnik'e açıklamalarda bulunan Aslan, İtalyan sanatçının çalışmasını ilk gördüğünde, "Bizden de bir şeylerin olması gerekiyordu" diye düşündüğünü belirterek şunları söyledi:

"Belki bu hıyar olayı biraz bizden olduğu için gündemleştirmek istedik. Orada ciddi bir fiyatlandırma da var, kaç gündür gündemde, 120 bin dolar gibi ciddi bir paradan söz ediliyor. Orada masa üstünde kalan düşüncedir, sanatçının düşüncesidir. Orada muzun ya da herhangi bir modelin değeri değildir. Orada düşüncenin ne yönde olduğunu anlatmaya çalışıyor. Orada aynı zamanda ekolojiden de bahsediliyor. Ekolojik sistemin dağınıklığından, çürümüşlüğünden bahsediyor. İnsanlar ne kadar dikkate alıyor, ne kadar kayda alıyor onu anlatmaya çalışıyor. Etkileşim oradan gerçekleşti, biz de böyle bir çalışma yaptık.”

'Türkiye’nin genelinde bir hıyarlaştırma var'

"Hıyar çok uzak bir kavram değil" diyen sanatçı, "Türkiye’nin genelinde bir hıyarlaştırma var. Geçmişte hatırlarsanız Kemal Sunal filmlerine de çok olmuştur. Umarım hayat bulmuştur” dedi.