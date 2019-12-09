Türkiye Yazarlar Sendikası'ndan Handke açıklaması: Nobel Edebiyat Ödülü geri alınmalı

2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Srebrenitsa katliamını inkar eden ve Sırp savaş suçlularını savunan Peter Handke'ye verilmesine bir tepki de Türkiye Yazarlar Sendikası'ndan geldi: "Ödülün Peter Handke'ye verilmesini şiddetle kınıyor, ödülün geri alınmasını talep ediyoruz."

Srebrenitsa katliamını inkar eden ve Sırp savaş suçlularını savunan yazar Peter Handke'ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesine yönelik tepkiler sürüyor.

Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) da konuyla ilgili 'Nobel Edebiyat Ödülü Geri Alınmalıdır' başlıklı bir açıklama yayımladı.

TYS'nin açıklamasında şu ifadeler yer verildi:

'Ödülün Handke'ye verilmesini şiddetle kınıyoruz'

"Bir Nobel Edebiyat Ödülü daha yazarların kişisel ideolojik tutumu ile eserleri arasındaki ilişkinin niteliği açısından bitirilememiş tartışmaları getirip önümüze koydu. Yazarın dünya görüşünün eserlerin niteliğini belirleyen tek ölçüt olmadığını biliyoruz, ancak bu ödülün eserlere değil yazarlara verildiğini de biliyoruz. Bu anlamda; Peter Handke’nin 'Dünyanın gözü önünde yaşanmış bir insanlık katliamının birinci dereceden sorumlusu olan kişiyi destekleyen açıklamaları göz ardı edilemez' diyoruz. Yine diyoruz ki, 'Yazarların dünya görüşleri ne olursa olsun edebiyat, emperyalist savaşların karşısında olmalı, insanlar, halklar arasındaki savaşlardan yana değil barıştan yana tavır almalıdır.' 2019 yılının Nobel Edebiyat Ödülü’nün Peter Handke’ye verilmesini şiddetle kınıyor, ödülün geri alınmasını talep ediyoruz."

Kosova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli, 2019 Nobel Edebiyat Ödülü’nün Handke’ye verilmesi gerekçesiyle 10 Aralık’taki ödül törenine katılmayacaklarını açıklamıştı.

Handke, Yugoslavya iç savaşında Sırpları açıkça desteklemiş, uluslararası mahkemede savaş suçlarından ve soykırımdan yargılandığı sırada hayatını kaybeden eski Sırp lider Slobodan Milosevic’i cezaevinde ziyaret etmiş, lehte tanıklık etmek için girişimde bulunmuştu.