Cattelan’ın 'muz eseri' bir performansa daha ilham verdi: Bir aktivist duvara rujla Epstein mesajı yazdı

İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’ın ‘duvara bantlanmış muz’ eseri bu kez Jeffrey Epstein ile ilgili mesaj vermek isteyen biri tarafından kullanıldı. Performans sanatçısı Datuno’nun muzu yemesinin ardından boş kalan duvarı kullanan aktivist ve sanatçı Rod Webber kırmızı rujla ‘Epstein kendini öldürmedi’ diye yazdı.

Art Basel Miami’ye damgasını vuran ve 120 bin dolara alıcı bulan Maurizio Cattelan’ın ‘duvara bantlanmış muz’ eseri türlü eylemlere ilham vermeyi sürdürüyor.

Performans sanatçısı David Datuno’nun muzu duvardan söküp afiyetle yemesinin ardından bu kez de bir eylemci dünyaya Jeffrey Epstein ile ilgili mesaj vermek için yenen muzun ardından boşalan duvarı kullandı.

İmla hatası da yaptı

ABD'de cinsel saldırı ve seks ticaretiyle suçlanan milyarder Jeffrey Epstein'in ölümüne dair komplo teorilerinin altını çizen 46 yaşındaki aktivist ve performans sanatçısı Rod Webber, pazar günü duvara kırmızı bir rujla ‘Epstein kendini öldürmedi' diye yazdı. Ancak ufak bir imla hatası yapan Webber, ‘Epstein’ yerine ‘Epstien’ yazdı.

Bu esnada galeride bulunan birinin “Yine başlıyoruz” dediği duyulurken, bir diğeri de “İmla hatası” diye bağırdı.

Eylemini Facebook hesabından canlı yayınlayan Rod Webber bu esnada çevresinde toplanan kalabalığa, “Beni adım ‘Epstein kendini öldürmedi' Webber” diye seslendi.

‘Vandalizm değil, sanat’

Rod Webber, duruma müdahale eden güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarılırken, “Bu vandalizm değil, sanat” ifadelerini kullandı.

Webber ayrıca, galerinin böyle bir eser sergileyerek bu tarz performanslara ‘davetiye çıkardığını’ savundu.

‘Muzu yiyip tutuklanmıyorsa ben neden yazı yazmayayım?’

Webber’in polise verdiği ifadede, David Datuno’nun muzu yemesini hatırlatarak “Burası herkesin sanat yapabileceği bir galeri, değil mi? Eğer biri 120 bin dolarlık bir muzu yiyebiliyor ve tutuklanmıyorsa, ben neden duvara yazı yazamayayım?” dediği belirtildi.

Facebook hesabından dün bir video paylaşarak sebeplerini açıklayan Rod Webber, “Aptallıkla uğraşabilmek ancak daha fazla aptallıkla olabilir” dedi. Webber, bir muz fikrinin 120 bin dolar değerinde olduğu bir dünyada, saçmalıkla alay etmenin ‘ahlaki bir sorumluluk’ olduğunu da savundu.

Webber ayrıca yazıyı spreyle yazmak istediğini ancak çok fazla güvenlik olduğu için ruj kullanmak durumunda kaldığını söyledi.

Webber'ı nereden tanıyoruz?

Rod Webber, bu yıl ABD başkanlığı için adaylığını açıkladığında da kendisine lakap olarak ‘Epstein kendini öldürmedi' ifadesini seçmişti.

Senatör de akrostişle mesaj vermişti

Webber ayrıca 2016 yılındak başkanlık seçimleri öncesinde Cumhuriyetçilerin adayı olan Donald Trump’ı protesto etmek için Dallas’a gitmiş, burada karşılaştığı Müslüman karşıtı bir silahlı grubu kullanarak ABD tarihinin en güçlü karelerinden biri olarak kabul edilen ‘çiçeğin gücü’ fotoğrafını yeniden yaratmıştı. Webber, ABD basınında 'çiçek çocuk' olarak anılıyordu.

Jeffrey Epstein'in cezaevindeki ölümünün intihar mı cinayet mi olduğu yönündeki tartışma bir süredir devam ediyor.

Daha önce de Cumhuriyetçi Paul Gosar bu tartışmaya katılarak ‘akrostişli’ bir mesaj vermişti. Twitter’dan bir dizi 'alakasız' mesaj paylaşan Gosar’ın tweetlerinin baş harfleri bir araya geldiğinde ortaya ‘Epstein kendini öldürmedi' cümlesi çıkmıştı.