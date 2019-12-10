Roxette'in solisti Marie Fredriksson hayatını kaybetti

İsveçli pop rock müzisyeni Marie Fredriksson 61 yaşında yaşamını yitirdi. Fredriksson 1980'li yılların hit pop rock grubu Roxette'in solisti ve gitaristiydi.
Fredriksson'ın ölüm nedenini menajeri açıkladı. Marie Fredriksson 17 yıllık kanserle mücadelesine yenik düştü.
https://t.co/uvxOsTPN2I pic.twitter.com/JjfmGmg6d2— Roxette (@TheRealRoxette) December 10, 2019
İsveçli müzisyen 2002'de beyin tümörü tedavisi görmüştü. Marie Fredriksson, İsveçli pop şarkıcısı Per Gessle ile 1986'da Roxette grubunu kurmuştu.
Grup, The Look, Listen to Your Heart, Dangerous, It Must Have Been Love ve Joyride gibi parçalarıyla biliniyor.
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