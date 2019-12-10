Peter Handke Nobel Edebiyat Ödülü'nü teslim aldı

Srebrenitsa katliamını inkar ettiği ve Sırp savaş suçlularını savunduğu için tepki çeken Peter Handke, 2019 Nobel Edebiyat Ödülü’nü teslim aldı.

1990'lı yıllarda Yugoslavya İç Savaşı sırasında Sırp güçlerinin yanında yer aldığı ve ağır savaş suçlarından sorumlu tutulan Slobodan Milosevic'e destek verdiği gerekçesiyle tepki gösterilen yazar Peter Handke, bugün Stockholm'de düzenlenen törenle 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nü teslim aldı.

Peter Handke'nin Nobel Edebiyat Ödülü'nü teslim aldığı anlar kameralara böyle yansıdıhttps://t.co/DVP8q3um7q pic.twitter.com/b8Kgmcj6xb — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 10, 2019

​Milosevic’in tanığı olacaktı

1990'lı yıllarda Peter Handke, eski Yugoslavya'nın dağılma sürecinde Sırpları açıkça destekleyen az sayıdaki Batılı isimden biriydi.

Handke, Kosova’da savaş devam ederken yayımlanan bir makalesinde de “Sırpları destekliyorsanız, ayağa kalkın” ifadelerini kullanmış ve Sırpların Srebrenitsa’da soykırım yaptığına asla inanmadığını belirtmişti.

Handke, uluslararası mahkemede savaş suçlarından ve soykırımdan yargılandığı sırada hayatını kaybeden eski Sırp lider Slobodan Milosevic’i cezaevinde ziyaret etmiş, onun lehine tanıklık etmek için girişimlerde bulunmuştu. Milosevic’in 2006’daki cenazesine de katılan Handke, burada yaptığı konuşmada, “Yugoslavya için, Sırbistan için, Slobodan Milosevic için buradayım” demişti.

Kosova, 17 Şubat 2008 tarihinde Sırbistan'dan tek yanlı olarak bağımsızlığını ilan etti.

Karar, Nobel Komitesi'ni de ikiye böldü

İsveç Kraliyet Akademisi Nobel Komitesi'nin iki üyesi de ödülün Peter Handke'ye verilmesine tepki olarak üyelikten istifa etmişti, başka bir üye de ödül törenini boykot edeceğini açıklamıştı.

Yazarlar ve siyasetçiler de tepki gösterirken, ödül kararının geri çekilmesini talep eden dilekçeyi 60 binden fazla kişi imzalamıştı.