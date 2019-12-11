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12:31 11 Aralık 2019
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    Banksy'nin son eseri saatler içinde tahrif edildi

    © REUTERS / HENRY NICHOLLS
    Kültür & Sanat
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    https://tr.sputniknews.com/kultur/201912111040811001-banksynin-son-eseri-saatler-icinde-tahrif-edildi/

    Sokak sanatının efsaneleşmiş isimlerinden Banksy’nin evsizliğe dikkat çeken son eseri saatler sonra tahrif edildi.

    Tüketimin zirve yaptığı Noel dönemi yaşanırken evsizliğe dikkat çekmek isteyen sokak sanatçısı Banksy, son eseri için İngiltere’nin Birmingham kentinde Kuyumcular Mahallesi olarak bilinen bölgeyi seçti. Eserde evsiz bir adamın yattığı bankı taşıyan renk geyikleri yer aldı.

    Instagram hesabından bir video yayınlayan Banksy, evsiz olan Ryan’ı filme aldıklarını belirterek, “Ryan’ı bu bankta çektiğimiz 20 dakika boyunca yoldan gelip geçenler ona sıcak bir içecek, iki çikolata ve bir fener verdi- o hiçbir şey rica etmeden” ifadelerini kullandı.

    'Kalabalık korumaya çalıştı'

    Ancak sadece saatler sonra, kimliği belirlenmeyen bir kişi Banksy'nin ren geyiklerine kırmızı burunlar ekleyerek eseri tahrif etti.

    O esnada olay yerinde bulunan ‘The Unseen Scene’ adlı derginin editörü Darren Hawkins, yaşananları şöyle anlattı; “Polis bölgedeydi ve eseri koruyabilmek için barikat kurmuştu. Bir adam çıktı ve ‘Duvara ismimi yazacağım’ dedi. Kışkırtmaya çalışıyordu. Kalabalık muralın etrafında birleşerek onu korumaya ve adamı vazgeçirmeye çalıştı. ‘Aptal olma’ dedik ona. Herkes şaka yaptığını düşündü. Ama 30 saniye sonra gerçekten de barikatı aştı ve çok hızlı bir şekilde ren geyiklerine spreyle kırmızı burunlar kondurdu.”

    Hawkins’in aktardığına göre kalabalık sanatı tahrif ettiği için adama bir hayli tepki gösterdiği, bir kişi de kırmızı boyayı silmeye çalıştı. Bu esnada adam ortadan kayboldu.

    Yetkililer, potansiyel olayların önüne geçmek için eserin önüne camdan bir panel yerleştirdi.

    © AFP 2019 / PAUL ELLIS
    Banksy'nin eseri artık cam bir panelle korunuyor.

    Eserleri türlü eylemlerin hedefi

    Kimliği bilinmeyen gerilla sokak sanatçısı Banksy’nin eserleri bir yandan rekor fiyatlara alıcı bulurken, sistem eleştiriyle bilinen sanatçı kendi yapıtlarını parçalamasıyla da gündem olmuştu.

    Paris'te 2015’te Bataclan konser salonuna düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenleri anmak için yaptığı, başını öne eğmiş üzgün bir genç kızın resmedildiği kapı da çalınmıştı.

    Fransa'nın Calais kentine seferlerin yapıldığı Dover Feribot Terminali yakınlarındaki bir metruk binanın duvarına yaptığı Brexit resmi de ortadan kaybolmuştu.

    Etiketler:
    Evsizlik, eser, Sokak sanatı, İngiltere, Banksy
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