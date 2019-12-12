Rise of Empires: Ottoman dizisi 24 Ocak'ta Netflix'te

Netflix, Fatih Sultan Mehmet’in hayatını konu alan Rise of Empires: Ottoman’ın 24 Ocak’ta yayınlanacağını açıkladı. Filmloverss internet sitesinde yer alan bilgiye göre belgesel tadındaki dizi Osmanlı Devleti’nin yükselme dönemini ve Fatih Sultan Mehmet’in hayatını konu alacak.

Oyuncu kadrosunda Tuba Büyüküstün, Cem Yiğit Üzümoğlu, Selim Bayraktar, Birkan Sokullu, Damla Sönmez yer alıyor.

Dizinin senaryosu için Prof.Dr. A.M Celal Şengör ve Dr. Emrah Safa Gürkan danışmanlık yapacak. Yapımcılığını Karga Seven ile birlikte STX Entertainment’in üstlendiği belgesel dizisinin yönetmen koltuğunda Emre Şahin oturuyor.

Çekimleri İstanbul’da gerçekleşen Rise of Empires: Ottoman altı bölümden oluşuyor.

#Netflix, Fatih Sultan Mehmet’in hayatını konu alan Rise of Empires: Ottoman’ın 24 Ocak’ta yayınlanacağını açıklarken, diziden ilk görselleri de paylaştı. Detaylar: https://t.co/ncc2xfkuZb @netflixturkiye pic.twitter.com/bbjDSPnETH — FilmLoverss (@filmloverss) December 12, 2019

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