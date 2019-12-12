Matrix 4'ün vizyon tarihi açıklandı

Warner Bros Matrix 4'ün vizyon tarihini duyurdu. Başrollerinde Keanu Reeves’in oynadığı Matrix 4 ve John Wick 4 filmlerinin aynı gün, yani 21 Mayıs 2021 tarihinde vizyona gireceği bildirildi.

Warner Bros. dün akşam itibarıyla heyecanla beklenen yapımları Matrix 4, Flash ve Mortal Kombat’ın vizyon tarihlerini duyurdu. İki filmin gişede nasıl bir performans göstereceği veya kimin bu mücadeleden galip ayrılacağı merak konusu.

Matrix efsanesinin yıldızları Reeves ve Carrie-Anne Moss, serinin dördüncü halkasında sırasıyla Neo ve Trinity rollerine geri dönecekler. Aquaman'in yıldızlarından Yahya Abdul-Mateen II ve efsane dizi How I Met Your Mother ile gönüllerde taht kuran Neil Patrick Harris ve Netflix’in sevilen dizisi Minhunter’dan tanıdığımız Jonathan Groff, Matrix 4’ün oyuncu kadrosunda yer alan diğer isimlerden.

Webtekno'da yer alan habere göre, The Matrix 4’ün senaristliğini ve yönetmenliğini serinin yaratıcılarından Lana Wachowski yapacak. Heyecanla beklenen filmin konusu hakkında henüz net bilgilere sahip değiliz; ancak Matrix 4’ün Neo’nun gençliğine odaklanacağı söyleniyor.