Fransız Yeni Dalgası bir efsanesini daha kaybetti

Fransız Yeni Dalgası'nın ikon oyuncusu Anna Karina, kanser tedavisi görüğü Paris'teki bir hastanede hayata gözlerini yumdu.
Fransız Yeni Dalgası ve Godard filmleriyle özdeşleşen oyunculardan #AnnaKarina 79 yaşında hayata veda etti. pic.twitter.com/nlvRnY1HNE— AltyazıSinemaDergisi (@altyazidergisi) December 15, 2019
Çok genç yaşlarda Danimarka'dan Fransa'ya göçen Karina, kendisini 'keşfeden' eski eşi Jean Luc-Godard'ın ilham perisi olarak 1960'ların sinemasına damga vurdu.
1961'de evlendiği Godard'dan 4 yıl sonra boşanan Karina, Jacques Rivette, Luchino Visconti ve Tony Richardson'ın yönetmenliğinde çevirdiği filmlerle 1970'lerde de iz bıraktı.
Aktrisin ardından Fransa Kültür Bakanı Franck Riester "Fransız sineması bugün öksüz kaldı, efsanelerinden birini kaybetti" dedi.
Vivre Sa Vie (1962) pic.twitter.com/4xUw6koJmP— Sein ve Düşünürleri (@onavarolmak) October 21, 2019
Karina, Godard’ın yönetmenliğini yaptığı 'Pierrot le Fou', 'Une Femme Est une Femme', 'Vivre sa Vie', 'Bande à Part' gibi sinemanın yönünü değiştiren filmlerde yaşayacak.
RIP #AnnaKarina elveda yeni dalga— Derya Bengi (@deryabengi) December 15, 2019
(Godard'ın "Bande à part"ındaki dans sahnesi eşliğinde Nouvelle Vague'dan "Dance With Me") pic.twitter.com/EY3ebeAAk4
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