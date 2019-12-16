Güzellik yarışmasında görülmemiş bir an: Tacı kaybeden Miss Nijerya’nın mutluluk dansı

Miss World güzellik yarışmasının 3 finalisti Miss Nijerya Nyekachi Douglas, Miss Jamaika, Toni-Ann Singh ve Miss Brezilya Elis Coelho sahnede birincinin açıklanması için bekliyordu. Açıklamayı izleyenler arasında eğer ses olmadan sadece görüntüyü seyredenler olsaydı, kesinlikle Nijerya güzelinin birinci olduğunu düşünürdü.
Dünya Güzellik Kraliçesi olarak Jamika güzeli Toni-Ann Sing’in ismi okunduğu halde, Nijerya güzeli Douglas önce kahkaha attı, ardından sahnenin etrafında zıplayarak dans etti. Sonrasında ise birinci olan arkadaşını büyük bir sevinçle tebrik etti.
Look how happy #Miss Nigeria is😭😭😭❤️❤️❤️❤️ #MissWorld pic.twitter.com/WwgRezLf5L— lee ann (@MissLeeann1) December 14, 2019
Sosyal medya kullanıcıları Nijerya güzeli gibi bir arkadaş istedikleri yönünde paylaşımlar yaptı:
In 2020 when your friend starts a new business, podcast, therapy, anything that enhances their life.— Marianne Sunshine (@MissMSunshine_) December 14, 2019
Be her Miss Nigeria. 🇳🇬🇳🇬❤️❤️
pic.twitter.com/h6hPEhV7oB
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