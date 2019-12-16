Güzellik yarışmasında görülmemiş bir an: Tacı kaybeden Miss Nijerya’nın mutluluk dansı

Miss World güzellik yarışmasının 3 finalisti Miss Nijerya Nyekachi Douglas, Miss Jamaika, Toni-Ann Singh ve Miss Brezilya Elis Coelho sahnede birincinin açıklanması için bekliyordu. Açıklamayı izleyenler arasında eğer ses olmadan sadece görüntüyü seyredenler olsaydı, kesinlikle Nijerya güzelinin birinci olduğunu düşünürdü.

Dünya Güzellik Kraliçesi olarak Jamika güzeli Toni-Ann Sing’in ismi okunduğu halde, Nijerya güzeli Douglas önce kahkaha attı, ardından sahnenin etrafında zıplayarak dans etti. Sonrasında ise birinci olan arkadaşını büyük bir sevinçle tebrik etti.

© REUTERS / HENRY NICHOLLS Miss World 2019 yarışmasının birincisi Miss Jamaika Toni-Ann Singh heyecandan konuşamıyordu.

Sosyal medya kullanıcıları Nijerya güzeli gibi bir arkadaş istedikleri yönünde paylaşımlar yaptı:

In 2020 when your friend starts a new business, podcast, therapy, anything that enhances their life.



Be her Miss Nigeria. 🇳🇬🇳🇬❤️❤️



pic.twitter.com/h6hPEhV7oB — Marianne Sunshine (@MissMSunshine_) December 14, 2019

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