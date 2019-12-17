Oscar’da Rusya’dan iki film kısa listede

92. Oscar Akademi Ödülleri’nde kısa liste belli oldu. Listeye Rusya’dan biri animasyon olmak üzere iki film birden girdi.

9 Şubat 2020’de sahiplerini bulacak olan 92. Oscar Ödülleri’nde adaylar açıklanmadan önce son listeler belli oldu. Kısa listeye Rusya’dan iki film girdi. Listede Listede Yabancı Dilde En İyi Film dalında Rus yönetmen Kantemir Balagov’un ‘Dılda’ (Beanpole-Uzun Kız) filmi, En İyi Kısa Animasyon dalında da Konstantin Bronzit’in ‘On ni mojet jit bez kozmosa’ (He can’t live without cosmos-Uzay olmadan yaşayamaz) filmi yer alıyor.

Aleksandr Rodyanskiy’nin yapımcılığını üstlendiği ‘Dılda’ filmi, 1945’te Leningrad’da geçiyor ve genç bir kadın ile İkinci Dünya Savaşı’ndan dönen arkadaşının kuşatma sonrasında kentte yeni bir yaşam kurma çabasını konu alıyor.

2019 Cannes Film Festivali’nde Un Certain Regard (Belirli Bir Bakış) bölümünde prömiyerini yapan film, iki ödül aldı: Un Certain Regard En İyi Yönetmen Ödülü ve FIPRESCI En İyi Film Ödülü.

16 dakikalık ‘On ni mojet jit bez kozmosa’ animasyon filmi ise bir anne ve tek oğlunun akıbetini konu alıyor. Filmin yönetmeni Bronzit, ‘Lavatory-Lovestory’ (Ubornaya İstoriya-Lyubovnaya istoriya-2009) filmi ile de daha önce aday gösterilmişti.

Oscar için resmi adaylar ise 13 Ocak 2020’de açıklanacak. Ödül töreni 9 Şubat 2020’de Hollywood’da gerçekleştirilecek ve ABD tarafından 225 ülkede yayınlanacak.