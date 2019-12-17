Brezilya’da Netflix’e ‘Eşcinsel Hz. İsa filmi' tepkisi

Netflix, Hz. İsa'nın bir eşcinsel biri olarak gösterildiği 'The First Temptation of Christ' filmi yüzünden Brezilya’da ciddi tepkilerle karşı karşıya.

Hz. İsa'yı bir eşcinsel olarak tasvir eden Netflix'in yılbaşı komedi filmi, Brezilya'da sert tepkilere neden oldu ve yaklaşık 2 milyon kişi, dizinin kaldırılması için imza verdi.

More than 1.8 million people have signed a petition calling on Netflix to pull "The First Temptation of Christ," a Brazilian comedy that portrays a gay Jesus and a weed-spoking Mary.https://t.co/6Zznv4Ug4t — NBC Out (@NBCOUT) December 16, 2019

​Brezilyalı Youtube grubu Porta dos Fundos tarafından yaratılan filmde, Hz. İsa 'erkek arkadaşı' Orlando ‘kutsal ailesiyle’ tanıştırmak üzere eve getiriyor.

Change.org'da başlatılan imza kampanyası, 46 dakikalık filmin ' Hristiyanları rencide ettiği' gerekçesiyle kaldırılmasını talep ediyor.

The Guardian'a yazılı yanıt veren Porta dos Fundos, 'toplumun tüm çeşitli kültürel temalarında sanatsal özgürlüğe ve mizaha değer verdiklerini, ifade özgürlüğünün demokratik bir ülkeyi inşa etmenin temeli olduğunu' ifade etti.

Netflix show portraying Jesus as gay sparks anger in Brazil https://t.co/NgodA6DxKz — The Guardian (@guardian) December 17, 2019

​Netflix ise, henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Brezilya Devlet Başkanı'nın oğlu Eduardo Bolsonaro, Netflix filmini bir 'çöp' olarak nitelendirerek, 'yapımcıların Brezilya toplumunu temsil etmediğini' savundu.

Oldukça dindar bir ülke sayılan Brezilyada homofobinin yaygın olduğu belirtiliyor.