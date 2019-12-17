Top Gun: Maverick’ten yeni fragman geldi

Merakla beklenen Top Gun: Maverick filminin ikinci fragmanı yayınlandı. Filmin 34 yıl önce olduğu gibi yine başrolünde yer alan ismi Tom Cruise da, filmden yeni bir afiş paylaştı.

Gösterime girdiği yıl itibariyle çok sayıda hayran kitlesi toplayan Top Gun’ın devam filmi Top Gun Maverick’ten ikinci fragman geldi. Yapımcı şirket Paramount Pictures’ın

fragmanı paylaşmasının üzerinden sadece saatler geçmesine rağmen videonun görüntülenmesi 5 milyonu geçti.

Good morning, aviators. Watch the NEW trailer for #TopGun: Maverick starring @TomCruise - In theatres June 26, 2020. pic.twitter.com/pIVM99lcSC — Top Gun (@TopGunMovie) December 16, 2019

​Orijinal yapımda olduğu gibi Top Gun: Maverick’te de başrol oyucusu Tom Cruise. Cruise sosyal medya hesabından filmin yeni bir afişini paylaştı.

View this post on Instagram Feel the need. Trailer tomorrow. #TopGun A post shared by Tom Cruise (@tomcruise) on Dec 15, 2019 at 6:00am PST

Maverick karakterini canlandıran Tom Cruise’a Ed Harris eşlik ediyor. İlk fragmanda Harris’in canlandırdığı yüksek rütbeli asker, Maverick’e 'dinazor' derken görülüyor. Yeni filmde Maverick artık drone’ları anlamaya çalışan bir eğitmen olacak.