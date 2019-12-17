Top Gun: Maverick’ten yeni fragman geldi

Gösterime girdiği yıl itibariyle çok sayıda hayran kitlesi toplayan Top Gun’ın devam filmi Top Gun Maverick’ten ikinci fragman geldi. Yapımcı şirket Paramount Pictures’ın
fragmanı paylaşmasının üzerinden sadece saatler geçmesine rağmen videonun görüntülenmesi 5 milyonu geçti.
Good morning, aviators. Watch the NEW trailer for #TopGun: Maverick starring @TomCruise - In theatres June 26, 2020. pic.twitter.com/pIVM99lcSC— Top Gun (@TopGunMovie) December 16, 2019
Orijinal yapımda olduğu gibi Top Gun: Maverick’te de başrol oyucusu Tom Cruise. Cruise sosyal medya hesabından filmin yeni bir afişini paylaştı.
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Maverick karakterini canlandıran Tom Cruise’a Ed Harris eşlik ediyor. İlk fragmanda Harris’in canlandırdığı yüksek rütbeli asker, Maverick’e 'dinazor' derken görülüyor. Yeni filmde Maverick artık drone’ları anlamaya çalışan bir eğitmen olacak.
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