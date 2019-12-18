Yönetmen Tunç Başaran vefat etti

Türk sinemasına damga vuran 'Uçurtmayı Vurmasınlar' filminin yönetmeni Tunç Başaran, bir süredir kanser tedavisi gördüğü İstanbul Göztepe Medeniyet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 81 yaşında hayatını kaybetti.

​Türk sinemasında birçok filmin yönetmeliğini üstlenen Başaran, Oscar aday adayı olduğu 'Uçurtmayı Vurmasınlar' ve 'Piano Piano Bacaksız' adlı filmleri ve son olarak yönetmeliğini üstlendiği 'Abuzer Kadayıf' adlı filmi ile tanınıyordu. Başaran'ın cenaze töreni ile ilgili bilginin henüz netleşmediği öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor.