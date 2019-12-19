Sinema sanatçısı Kadir İnanır, "Bu topraklara büyük bir barış hakim olacak. O barış mutlaka gelecek. Kimse merak etmesin. Ben Kadir İnanır; halkların kardeşliğine ve büyük barışa tüm kalbimle inanıyorum” dedi.

Çözüm süreci döneminde Akil İnsanlar Heyeti içerisinde yer alan sanatçı Kadir İnanır, Euronews’ten Ece Sevim Öztürk’e değerlendirmelerde bulundu.

‘Bugün kimse konuşmuyor, sesini çıkartmıyor olabilir’

‘Ben konuşuyorum, ancak basına güvenmiyorum’

“Bugün kimse konuşmuyor, sesini çıkartmıyor olabilir. Benim kimseden korkum yok. Ben ömrüm boyunca böyle yaşadım, bu saatten sonra da kimseye boyun eğecek değilim” diyen İnanır, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“ Ben konuşuyorum, ancak basına güvenmiyorum. Bu nedenle ilk kez, size güvendiğim için konuşacağım. Ve diyorum ki bir gün gelecek, bu topraklara büyük bir barış hakim olacak. O barış mutlaka gelecek. Kimse merak etmesin. Ben Kadir İnanır; halkların kardeşliğine ve büyük barışa tüm kalbimle inanıyorum.”

Dalaman’da Akkaya Vadisinde bulunan İnanır, “Biliyorum, yarın çok büyük zorluklarla karşılaşacağız ama bir biçimde tüm bu zorlukları yeneceğiz. Büyük barışın geleceğine inancım tamdır” ifadelerinde bulundu.