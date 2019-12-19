Ünlü yönetmen Michael Moore: Joker, bize Trump’ı veren Amerika’yı yansıtan bir başyapıt

ABD’li ünlü yönetmen Michael Moore, silahlı şiddetle ilgili tartışma ve protestoların odağına oturan Joker filmini ‘bize Donald Trump’ı veren Amerika’yı yansıtan bir başyapıt’ olarak niteledi.

ABD’de okullarda yaşanan katliamları mercek altına alan 2003 tarihli ‘Bowling for Columbine’ (Benim Cici Silahım) belgeseliyle Oscar ödülü kazanan yönetmen Michael Moore, aşırı şiddet içerdiği gerekçesiyle bir kesim tarafından topa tutulan Joker filmini oldukça gerçekçi bir bakış açısıyla değerlendirdi.

Variety dergisi için bir yazı yazan Moore, “Todd Phillips’in Joker’de anlattığı hikâye ve bu sinematik şaheserin ortaya çıkardığı sorunlar o kadar derin ve o kadar gerekli ki, eğer bu sanat çalışmasının dehasından bakışlarınızı çevirirseniz, bu aynanın bize sunduğu armağanı da ıskalarsınız. Evet, bu aynada dengesiz bir palyaço var ama o yalnız değil, bizler tam orada onun yanında duruyoruz” ifadelerini kullandı.

'Para babaların daha zengin ve daha pis hale geldikleri bir Amerika'

Joker’in Gotham şehrine model olduğu varsayılan New York için de ‘gerçek hayattaki kötülüğün merkezi’ benzetmesi yapan Michael Moore, “Bu film (ABD Başkanı Donald) Trump hakkında değil. Bu, bize Trump’ı veren Amerika hakkında; dışlanmışlara, muhtaçlara yardım etmeye hiç ihtiyaç duymayan bir Amerika. Para babaların daha zengin ve daha pis hale geldikleri bir Amerika” diye yazdı.

Ekim ayında gösterime girmeden tartışmaların fitilini ateşleyen Joker, tüm zamanların gişe hasılatı en yüksek +18 filmi oldu.

Donald Trump da Beyaz Saray’da ailesi, dostları ve bazı çalışanlardan oluşan bir topluluk için Joker'in özel gösterimini düzenledi.