The Affair’in başrol oyuncusu Ruth Wilson diziyi bıraktı: Gereksiz çıplaklık içeriyordu, sayısız seks sahnesi vardı

Kendisine Altın Küre kazandıran The Affair dizisine aniden veda eden Ruth Wilson sessizliğini bozdu. Wilson, gereksiz olduğunu düşündüğü çıplaklık ve sayısız sevişme sahneleri nedeniyle ayrılık kararı aldığını söyledi.

Evlilik, sadakat ve kadın-erkek ilişkilerine odaklanan ABD yapımı ‘The Affair'in başrol oyuncusu Ruth Wilson, diziden ani ayrılışına açıklık getirdi.

The Hollywood Reporter dergisine konuşan 37 yaşındaki oyuncu, gereksiz olduğunu düşündüğü çıplaklık ve sayısız sevişme sahneleri nedeniyle diziden ayrıldığını söyledi.

Dergi, Wilson’ın dizide canlandırdığı karakterin, bir yoga inziva grubundayken, agresif bir seks sahnesini çekmeye zorlandığı, oyuncunun bunu tecavüz olarak nitelendirerek oynamayı reddettiğini aktardı.

Ruth Wilson left The Affair because of 'too many sex scenes' https://t.co/2768LONv2U — The Guardian (@guardian) December 19, 2019

'Neden onu değil de beni çıplak görmek istiyorsunuz?'

Oyuncu ayrıca kadın karakterlerin çıplak olduğu sahnelerin erkeklerinkinden daha fazla olması konusunda da ekiple anlaşmazlık yaşadı. Wilson, “Neden onu (erkek karakter) değil de beni çıplak görmek istiyorsunuz?” dediği belirtildi.

Ruth Wilson ayrıca dizi setini de ‘zehirli bir çalışma ortamı’ olarak niteledi. Söz konusu sahnelerin çekimi sırasında orada olmaması gereken insanların da sette bulunduğunu söyleyen Wilson tüm kaygılarını ekibe aktardığını ancak ‘zor’ biri olarak yaftalandığını ifade etti.

Dizinin yaratıcısı ve yapımcısı Sarah Treem’in, oyuncunun çıplaklık konusundaki kaygılarına karşı duyarsız kaldığı, sette Wilson’a “Herkes seni bekliyor” ve “Güzel görünüyorsun” diyerek çıplaklık gerektiren sahnelere davet ettiği belirtildi.

Treem ise bu sözleri asla sarf etmediğini söyleyerek kendini savundu. Bir feminist olduğunu söyleyen Treem, Wilson’ın kendini rahatsız hissettiği sahnelerin montajda atıldığını, yayınlanmadan önce son halinin kendisine gösterildiğini öne sürdü.

Ruth Wilson, dizinin ilk sezonunun başladığı 2014 yılında verdiği bir röportajda, çıplaklık gerektiren sahnelerin kendisini gerçek hayatta cinsellikten soğuttuğunu söylemişti.