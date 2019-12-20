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    'Grinin Elli Tonu' son 10 yılın en çok satanlar listesinde ilk 3'ü kimseye bırakmadı

    © AFP 2019 / WILL OLIVER
    Kültür & Sanat
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    İngiliz yazar E.L. James'in filme de uyarlanan ‘Grinin Elli Tonu’ üçlemesi, son 10 yılın en çok satanlar kitapları listesinde ilk üç sırayı kimseye bırakmadı.

    İtaat, teslimiyet, sadizm ve mazoşizm içeren bir ilişkiyi anlatan ‘Grinin Elli Tonu’ üçlemesi, toplamda 35 milyon satışla 2011 ile 2019 yılları arasında en çok satan kitaplar listesinde ilk üç sıraya yerleşti.

    NPD Bookscan tarafından ortaya konulan verilere göre; 2011 ve 2012’de yayımlanan serinin ilk kitabı olan ‘Grinin Elli Tonu’ 15.2 milyon, ikinci kitap ‘Karanlığın Elli Tonu’ 10.4 milyon ve son kitap olan ‘Özgürlüğün Elli Tonu’ ise 9.3 milyon kopyayla sırasıyla en çok satanlar listesinin ilk üç sırasını oluşturdu.

    Anastasia Steele ile Christian Grey adlı karakterlerin ilişkisine odaklanan üçleme özellikle kadın okuyucular arasında bir hayli popüler oldu. Üçleme, sinemaya da uyarlandı ve her bir film çok sayıda izleyiciyi çekti.

    1984
    © Flickr / Agnese
    Trump göreve başladı, ‘1984’ çok satan kitaplar listesinde zirveye yerleşti
    Serinin bu başarısı gerçek adı Erika Leonard olan yazarı, hikâyeyi bir de erkek karakterin gözünden anlatan kitapları yazmaya da itti.

    İlk 10’da 8 kadın 2 erkek yazar var

    Öte yandan çok satanlar listesinin dördüncü ve beşinci sırasında Suzanne Collins’in ‘Açlık Oyunları’ ile Kathryn Stockett’in ‘Yardımcı’ kitapları yer aldı. Bu kitaplar 8.7 milyon sattı.

    Paula Hawkins’in ‘Trendeki Kız’ kitabı 8.2 milyonla altıncı sırada, Gillian Flynn’in ‘Kayıp Kız’ kitabı 8.1 milyonla yedinci sırada yer aldı.

    John Green’in ‘Aynı Yıldızın Altında’ kitabı, Stieg Larsson’ın ‘Ejderha Dövmeli Kız’ı ve Veronica Roth’un ‘Uyumsuz’ kitabı ilk 10’a giren kitaplar arasında oldu.

    Listeye giren kitapların çoğunun kadın yazarlara ait olması ve filmlere ya da üçlemelere uyarlanması dikkat çekti.

    NPD’ye göre 2010-2019 arasındaki dönemde toplamda 6.5 milyar kitap basılırken, 1.8 milyon da e-kitap okuyucuya sunuldu.

    Etiketler:
    Veronica Roth, John Green, Gillian Flynn, Paula Hawkins, Kathryn Stockett, Suzanne Collins, Ejderha Dövmeli Kız, Stieg Larsson, Yazar, Açlık Oyunları, E.L. James, en çok satan, Üçleme, Kitap, Grinin Elli Tonu
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