Netflix’in ‘Klaus’u en çok izlenen orijinal filmler arasına girdi

Reuters’ın haberine göre Netflix’in yılbaşı animasyonu 'Klaus', 30 milyon kez izlenerek platformda şimdiye kadar en çok izlenen orijinal yapımlardan biri oldu.

Noel Baba’nın nasıl çıktığını anlatan animasyon, Netflix’in bir aile programı kütüphanesi oluşturmak amacıyla Walt Disney dahil diğer animasyon şirketlerle girdiği rekabet kapsamında şirketin ilk animasyon filmi.

Netflix, sadece 'rekor sayıdaki kişinin' izlediği yapımlarla ilgili izleme sayısını paylaşıyor ancak 3. taraflara bu verileri doğrulama olanağı tanınmıyor. Ayrıca şirket, bir abonenin bir yapımının en az yüzde 70’ini izlediği takdirde izlenme olarak kaydediyor.

Klaus'un tekrar izlemede de çok yüksek bir sayıya ulaştığını belirten şirket, bu sayıyı 30 milyon izlenmeye katmadıklarını ifade etti. Bu sayı, filmin yayınladığı 15 Kasım’dan itibaren ilk 28 günü kapsıyor.

Çoğunlukla el çizimlerden oluşan animasyon, bencil bir postacı ile oyuncakçının ‘alışılmışın dışında’ olan arkadaşlığını anlatıyor.

Klaus, 'Çılgın Hırsız''ın (Despicable Me) yaratıcısı İspanyol animatör Sergio Pablos tarafından yazılıp yönetildi.

Netflix’in orijinal animasyon başkan yardımcısı Melissa Cobb, gelecek sene çocuk kitabından uyarlanan 'The Willoughbys' ve 'Over the Moon' müzikalının da aralarında olduğu birkaç animasyon daha yayınlamaya planladıklarını ifade etti.