Emilia Clarke artık hayranlarıyla selfie çektirmeyecek

Game of Thrones dizisiyle ünlenen oyuncu Emilia Clarke, yaşadığı deneyimler sonucu artık hayranlarıyla selfie çektirmeme kararı aldı. Clarke bu kararı, panik atak geçirdiği bir sırada bir hayranının yanına gelerek 'Selfie çekebilir miyiz?' diye sorması üzerine aldığını söyledi.

Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Daenerys Targaryen karakteriyle ünlenen Emilia Clarke, yaşadığı kötü deneyimlerden sonra hayranlarıyla selfie çektirmeme kararı aldığını açıkladı.

Emilia Clarke kendisine selfie çektirmeme kararını aldıran olayı şöyle anlatıyor:

"Bir havaalanında yürüyordum ve tamamen yorgunluktan kaynaklanan panik atak geçirmeye başladım. Ağlıyordum ve bir adam 'Selfie çekebilir miyim?' diye yanıma geldi. Ve ben de 'Nefes alamıyorum, çok üzgünüm’ dedim. 'Böyle bir andan sonra bunu nasıl yapabilirdim, bilmiyorum.”

Emilia Clarke bans selfies with fans after man demanded one while she was crying during panic attack https://t.co/1417S3YTWe — The Sun (@TheSun) December 20, 2019

​Fotoğraf çektirmek yerine hayranlarıyla sohbet etmeyi tercih eden Emilia Clarke,

“İmza veriyorum. Bunu yaptığınızda, o kişiyle etkileşime girmeniz gerekir, sadece birinin karşınıza çıkıp 'Bir selfie çekelim, hoşçakalın' demesi garip. Ama sohbet ederken aslında insandan insana bir şey yapıyorsunuz. Onu tercih ediyorum” dedi.