Banksy yine Batı Şeria'da: Bu kez İsa'nın doğumunu yorumladı

Ünlü gerilla sokak sanatçısı Banksy, Batı Şeria'da Beytüllahim'deki bir otelde, İsa'nın ahırda doğumunu tasvir eden bir eser sergiledi. Eserin sergilendiği otelin tüm odaları, Batı Şeria ayrım duvarına bakıyor.

Banksy'nin son eseri olan ve 'Beytüllahim'in Yara İzi' adı verilen eserde, İsa'nın doğduğu varsayılan yalağın, İsrail'in ördüğü ayrım duvarı ile bölündüğü ve duvarın üzerinde yıldız şeklinde bir patlama izi olduğu görülüyor.

İsa’nın doğumunu canlandıran sahnede, duvarın üzerinde İngilizce ve Fransızca 'sevgi' ve 'barış' sözcükleri yer alıyor. Sahnede ayrıca üç adet hediye paketi görülüyor

Instagram hesabından eseri paylaşan Banksy, “İsa’nın modifiye edilmiş doğumu” değerlendirmesi yaptı.

Eserin yapıldığı Walled Off adlı otelin müdürü Wissam Salsaa, Banksy'nin Noel hikâyesini kullanarak Filistinlilerin Batı Şeria'da nasıl yaşadıklarına dikkat çekmek istediğini belirtti. Salsaa, “Noel’i ve Beytüllahim hikâyesini insanları düşünmeye yöneltecek bir şekilde gündeme getirmek için çok iyi bir yol” dedi.

© REUTERS / Mussa Qawasma Banksy'nin İsa’nın doğumunu canlandırdığı sahnede, duvarın üzerinde İngilizce ve Fransızca 'sevgi' ve 'barış' sözcükleri yer alıyor. Sahnede ayrıca üç adet hediye paketi görülüyor.

Otelin sahibi daha önce de Banksy ile ortak çalışmış, otel odaları duvar resimleri ile süslenmişti. Banksy’nin ayrıca Beytüllahim’de ve ayrım duvarı üzerinde birçok eseri bulunuyor.

İsrail, Batı Şeria’nın çevresine ördüğü Ayrım Duvarı'nın terör saldırılarını engellemek üzere yapıldığını iddia ediyor. Filistinliler ise duvarın toprak genişletme amaçlı olduğunu savunuyor.