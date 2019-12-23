Disney CEO'su, bebek Yoda'nın gerçek bir adının olduğunu açıkladı

Disney CEO'su Bob Iger, The Mandalorian dizisindeki 'bebek Yoda' hakkında önemli bir bilgiyi açığa çıkardı ve onun bir adı olduğunu söyledi.

Büyük Usta Yoda'nın yeşil, küçük ve sevimli versiyonu, Disney Plus dizisinde ilk göründüğü andan beri dünya çapında ilgi gördü ve dizinin şimdiye kadar en çok konuşulan ve en çok sevilen parçası oldu.

Bebek Yoda hızlı bir patlama yaşadı ve insanlar şimdiden ürünlerini ve oyuncaklarını dört gözle bekliyor. Sadece onu izleyenler değil, dizi ekibi de sevimli karaktere 'vuruldu'. Bu sevgi, zaman içinde merakı da beraberinde getirdi ve 50 yaşındaki bebek hakkında artık bazı sorular, cevaplanmayı bekliyor. Ancak Webtekno'nun aktardığına göre Disney CEO'su Bob Iger ile yapılan bir röportajda, hayranları heyecanlandıracak oldukça ilginç bir bilgi açığa çıktı.

The Star Wars Show'a konuşan Iger, karakterin gerçek bir adı olduğunu ve aslında bebek Yoda olarak adlandırılmaması gerektiğini belirterek şunları aktardı:

"Tüm dünya karakterden Bebek Yoda olarak bahsediyor ve bu uygun olmayan bir yaklaşım. Jon Favreau ile ilk e-postalarımda bebek Yoda'ya atıfta bulunduğum için azarlandım. Çok kolay görünüyordu. Jon'dan birkaç kez azar yedim. 'Bu bebek Yoda değil!' Tamam, tamam. Hiçbir şey söylemek zorunda değil, sadece duygularıyla hareket ediyor. Kulaklarını ve gözlerini hareket ettiriyor. Çok ilginç. İnsanlar gerçekten adının ne olduğunu bilmek istiyor? Gerçek adı ne? Bu arada gerçek adını biliyor musunuz? Gerçek adını biliyorum ve şu anda ekstra dikkatli olmamın nedenlerinden biri. Birileri tarafından bir çeşit doğruluk serumu almak istemiyorum."