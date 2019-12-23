Robert Pattinson B planını açıkladı: Porno sektörü

2021'de vizyona girecek Batman için başrol oyuncusu seçilen Robert Pattinson, filmin başarısız olması halinde B planının porno sektörüne girmek olduğunu söyledi.

Alacakaranlık serisiyle adını geniş kitlelere duyurmasının ardından Batman rolünü kapması sosyal medyada şaşkınlıkla karşılanan ve buna sevinenler olsa da sert eleştirilere de maruz kalan ABD'li oyuncu Robert Pattinson, The Guardian'a açıklamalarda bulundu.

Pattinson, filmseverler ve sosyal medya kullanıcılarının yorumlarından da haraketle, kendisine yöneltilen 'Eğer Batman'da başarısız olursan ne yapacaksın? B planın var mı?' sorusuna "Porno" diye cevap verdi. Pattinson bu tek kelimelik net cevabının ardından ise "Ama sanatsal porno" diye ekledi.

'Kendimi en sert eleştiren benim'

Filme ilişkin klişe sorulardan ve yorumlardan sıkıldığını belirten Pattinson, "Büyük beklentiler olduğunda rolün hakkında konuşmak bile çok zor. Ne söylesen insanlar bir itirazda bulunuyor. Önce canlandırmamı görmeleri gerekli" ifadelerini kullandı.

Kendisini en sert eleştirenin yine kendisinin olduğunu söyleyen oyuncu, bu yüzden diğerlerinin sert eleştirileri hakkında endişelenmediğini de sözlerine ekledi.

Pattinson, Batman rolünün birçok yeterlilik gerektirdiğini bildiğinin altını çizerek, nedenini bilmese de karakter ile arasında bir bağlantı hissettiğini söyledi.

'Batman kahraman değil'

33 yaşındaki oyuncu, geçen günlerde New York Times’a verdiği röportajda Batman'ın bir kahraman olmadığını belirterek, "O, komplike bir karakter. Hiçbir zaman bir kahramanı oynayabileceğimi düşünmüyorum, her zaman bir şeylerin biraz yanlış olması gerek. Sanırım bir gözüm diğerinden daha küçük olduğu için" demişti.

Filminin yapımcısı Michael E. Uslan de başrole Robert Pattinson'ın seçilmesini eleştirenlere "Ona bir şans verin ve eleştirilerinizi filmi izledikten sonraya saklayın" diyerek cevap vermişti.

Matt Reeves'in yönetmen ve senarist koltuğuna geçtiği Batman, 25 Haziran 2021'de vizyona girecek.

Batman rolünü son iki senedir Ben Affleck canlandırmıştı. Affleck, ilk kez 2016’da Batman ve Superman: Adaletin Şafağı’nda, daha sonra 2016’da Suicide Squad(Gerçek Kötüler) filminde ve son olarak 2017’de Justice League’de (Adalaet Birliği) Batman olarak seyirci karşısına çıkmıştı.

Ancak Affleck bu sene, artık Batman karakterini canlandırmak istemediğini söylemişti.