'Bebek Yoda'yı Rusya'da resmeden sanatçı: O ironi ve kayıtsızlığın harika bir sembolü

Dünyada çok sayıda hayranı bulunan Star Wars serisinin dizisi ‘Yıldız Savaşları-The Mandalorian’ daki sevilen karakterlerden Bebek Yoda Rus sanatçı Anatoliy Jaleyko tarafından Rusya'nın Omsk kentinde duvara resmedildi. Sanatçı bebek Yoda'yı neden çizdiği sorusuna “Bebek Yoda’yı insanlar seviyor. Onları neden mutlu etmeyeyim ki?" diye cevap verdi.

Disney Stüdyoları, kasım ayında yayınlanmaya başlayan ‘Yıldız Savaşları-The Mandalorian’ dizisinin çok sevilen karakterlerinden biri olan yeşil ve büyük gözlü Bebek Yoda, Rusya’nın Omsk kentindeki bir duvara resmedildi.

​Rus sanatçı Anatoliy Jaleyko, karakteri kentteki bir duvara resmetti. Duvarda, Bebek Yoda ile birlikte sanatçının daha önce yaptığı başka çalışmalar da yer alıyor.

Konuyla ilgili yerel basına açıklama yapan Jaleyko, “Bebek Yoda’yı insanlar seviyor. Onları neden mutlu etmeyeyim ki? Bebek Yoda ironi ve kayıtsızlığın harika bir sembolü, fotoğraf çektirmek için harika bir fon da. Bu yüzden onu çizmem gerekti” dedi.