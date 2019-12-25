'Bebek Yoda'yı Rusya'da resmeden sanatçı: O ironi ve kayıtsızlığın harika bir sembolü

Disney Stüdyoları, kasım ayında yayınlanmaya başlayan ‘Yıldız Savaşları-The Mandalorian’ dizisinin çok sevilen karakterlerinden biri olan yeşil ve büyük gözlü Bebek Yoda, Rusya’nın Omsk kentindeki bir duvara resmedildi.
Baby Yoda is conquering Omsk:) Graffiti by Anatoly Zhaleyko @chertov_prohozhy #mandalorian #babyyodamemes #babyyoda pic.twitter.com/wNYmCZr8wb— The Siberian Times (@siberian_times) December 23, 2019
Rus sanatçı Anatoliy Jaleyko, karakteri kentteki bir duvara resmetti. Duvarda, Bebek Yoda ile birlikte sanatçının daha önce yaptığı başka çalışmalar da yer alıyor.
Konuyla ilgili yerel basına açıklama yapan Jaleyko, “Bebek Yoda’yı insanlar seviyor. Onları neden mutlu etmeyeyim ki? Bebek Yoda ironi ve kayıtsızlığın harika bir sembolü, fotoğraf çektirmek için harika bir fon da. Bu yüzden onu çizmem gerekti” dedi.
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