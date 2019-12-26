Genç Rus yetenek gaz kaçağının kurbanı oldu

Rusya Gnessin Devlet Müzik Akademisi öğretim görevlisi Prof. Yuriy Bogdanov, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Mezunum, harika piyanist ve güzel insan Elina Valiyeva dün akşam Budapeşte’de trajik bir biçimde hayatını kaybetti" diye yazdı.

Genç piyanistin erkek arkadaşı ile birlikte tatil için Budapeşte’ye gittiğini belirten Bogdanov, "İnternet üzerinden bir daire kiralamışlar. Duş almaya gitti. Banyoda gaz kaçağı meydana geldi… Kurtaramadılar" ifadelerini kullandı.

Moskova Çaykovskiy Devlet Konservatuarı mezunu olan Valiyeva, Rusya Kültür Bakanlığı, Belarus Devlet Başkanlığı, Rusya Kültür Fonu ve 'Yeni İsimler' Uluslararası Yardım Fonu’nun Uluslararası Yardım Programı, 'Yetenekli Çocuklar' Fonu burslarının sahibiydi.