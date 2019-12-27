Rus model: Ronaldo Instagram’dan bana yazdı ama onu sallamadım

İtalyan kulübü Juventus'ta forma giyen Cristiano Ronaldo’nun kendisine Instagram’dan mesaj yazdığını öne süren Rus model Viktoria Odintcova, Portekizli futbolcuyu sallamadığını hatta mesajını da sildiğini söyledi.

Odintcova, Rusya’da yayımlanan Makarena programına katıldı. Portekizli futbolcu Ronaldo’nun, Instagram’da paylaştığı gönderileri hiç beğenip beğenmediği sorusu üzerine Rus model, Ronaldo’yla ilgili yeni bir iddiada bulundu.

26 yaşındaki model, "Oldu... Hatta bana yazdı. Uzun zaman önceydi. Bana ' Merhaba, nasılsın? diye yazdı" diye cevap verdi.

👀 Russian model Viktoria Odintcova claims to have shunned Cristiano Ronaldo’s Instagram DM... pic.twitter.com/iKlzeVXMgX — RT Sport (@RTSportNews) December 27, 2019

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‘Yazdığı başka kızları da tanıyorum’

"Mesajı sildim ve yanıt vermedim" diye devam eden Odintcova, "Elbette ona hiçbir şans tanımadım. Hadi ama! Yazdığı başka kızları da tanıyorum, o yüzden hemen anladım, 'Hadi ahbap, hoşça kal, sil'" diye ekledi.

‘Rehberimdeki en ünlü kişi Hamilton’

Telefon rehberinde bulunan en ünlü kişinin Mercedes takımının İngiliz sürücüsü Lewis Hamilton olduğunu belirten Odintcova, "En son doğum günümü kutlamak için 15 Kasım'da bana mesaj yazdı. Sadece arkadaşız. Birbirimize yazıyoruz ve bazen telefonla da konuşuyoruz. O arkadaş bölgesinde" diye konuştu.

Hamilton'la konuşmayı devam eden güzel model, " Zaman zaman katıldığı yarışlara gidiyorum. Son kez Soçi'deydi. 3 yıldır arkadaşız. Onunla tanıştığımda zar zor İngilizce konuşabiliyordum, sadece anlıyordum" ifadelerini kullandı.

‘Neymar’la hamılton aracılığıyla tanıştım’

Odintcova, "Neymar'la da iletişimim var, çünkü o da Lewis'in arkadaşı. Onunla Lewis aracılığıyla tanıştım. Anladığım kadarıyla normal bir adam, Instagram'da mesajlaşıyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Ronaldo, Odintvoca'nın bu iddialarıyla ilgili herhangi bir yorum yapmadı.