Behzat Ç.'nin 'Hayalet'i Konukçu'dan Beşikçioğlu'na: Çık bir açıklama yap, insanların ekmeğiyle ben oynamadım de

Konukçu, Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda "Arkadaşlar, Behzat Ç. yok... Var ise de bundan sonra benim için yok. Evet ben inanç konukçu. Sevgi ve saygı ile, iyi yıllar" dedi.
Arkadaşlar Behzat Ç. yok.... var ise de bundan sonra benim için yok. Evet ben inanç konukçu. Sevgi ve saygı ile, iyi yıllar.— İnanç Konukçu (@inanckonukcu) December 28, 2019
İkinci tweet'inde Beşikçioğlu'nu etiketleyen Konukçu, "Benden ötürü mü? Senden ötürü mü? Sayın Beşikçioğlu çık bir açıklama yap! İnsanların ekmeğiyle ben oynamadım de! Çok emeğin var! Bittim de! Tükendim de! Bir şey de lütfen!" diye yazdı.
Benden ötürü mü? Senden ötürü mü? Sayın beşikçioğlu, çık bir açıklama yap! İnsanların ekmeğiyle ben oynamadım de! @papazinpilavi çok emğin var! Bittim de! Tükendim de! Bişey de lütfen! @BluTV— İnanç Konukçu (@inanckonukcu) December 28, 2019
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