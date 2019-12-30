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    Temel İçgüdü filminin en unutulmaz sahnesindeki kırık beyaz bornoz ceketi ve balıkçı yaka minimal elbisesi ile Sharon Stone'un karakteri akıllara kazınan ve silinmeyecek olan bir görüntüyü oluşturdu. Catherine Tramell rolü ile hem karakter olarak hem de stil olarak büyük bir başarıya imza attı.

    Eşleşme uygulaması 'Bumble' oyuncu Sharon Stone’u engelledi

    © Fotoğraf : Canal+ [fr] (1992)
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    Oyuncu Sharon Stone randevulaşma uygulaması 'Bumble' tarafından sahte hesap suçlamasıyla engellendi. Stone engellendiğine dair iletiyi Twitter hesabından paylaştı.

    Bumble isimli eşleşme uygulaması 62 yaşındaki oyuncu Sharon Stone’u engelledi. Çevrimiçi platform, Twitter’dan hesabın sahte olduğuna dair çok sayıda ileti aldıklarını belirtti.
    Sharon Stone da, Twitter hesabından tanışma uygulaması Bumble'dan engellendiğini duyurdu.

    1992 yılında çekilen Temel İçgüdü filminin yıldızı, konuma göre romantik ilişki arayanları eşleştiren çevrimiçi uygulamaya ‘Hey Bumble beni dışlıyor musun?’ diye sordu.

    Bumble yaptığı açıklamada Stone'un hesabındaki engelini kaldırdıklarını ve Bumble’a geri dönebileceğini belirtti.  Bumble'ın Yayın Yönetmeni Clare O'Connor "Bize güvenin, ‘kesinlikle’ kovanda olmanızı istiyoruz" dedi.

    ​Sharon Stone 1980'lerde ve 1990'larda Total Recall, The Mighty ve Casino gibi hit filmlerde yer aldı. Stone, 1992 yapımı Basic Instinct (Temel İçgüdü) filminde, polis sorgusunda bacaklarını açtığı sahne ile ünlendi.  Aktrist önce yapımcı Michael Greenburg ve ardından 2004'te gazeteci Phil Bronstein ile olmak üzere iki kez evlendi.


    Bumble'ın diğer benzer uygulamalardan farkı 

    Bumble, romantizm ya da arkadaşlık arayan kullanıcıları birbirine bağlayan bir tanışma uygulaması.  Kullanıcılar kiminle buluşmak istediklerini cinsiyete, yaş aralığına ve seyahat etmek istedikleri mesafeye göre filtreleyebiliyor. İki kullanıcı birbirini beğenirse, eşleşiyor ve iletişim kurmaya başlayabiliyor.

    Ancak Bumble’ın diğer uygulamalardan bir farkı var; İlk mesajı göndererek sohbeti başlatması gereken taraf kadın olmak zorunda.

    Uygulamanın kurucusu ve CEO Whitney Wolfe Herd, #MeToo ve #TimesUp hareketlerinin ardından, ilk hamleyi yapma fırsatı vererek kadınları tanışma alanında güçlendirmek istediğini söyledi.
     

    Etiketler:
    Bumble, Sharon Stone
    Topluluk kurallarıTartışma
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