Türk akademisyenin Valentin Rasputin çevirisi Rus müzesinde

Yeditepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi İmren Arbaç’ın Rusça’dan Türkçe’ye çevirdiği, Yüzyıl Yaşa Yüzyıl Sev adlı kitabı Rusya’da bulunan İrkutsk Bölge Yerel Kültür Müzesi’nde yerini aldı. Kitap, Valentin Grigoryeviç Rasputin’in dört farklı öyküsünün çevirisinden oluşuyor.

Konu hakkında İrkutsk Bölge Yerel Kültür Müzesi Müdürü Sergey Stupin, “Bu müzemiz için değerli bir hediye. Valentin Grigoryeviç Rasputin’in kitaplarının 40 dile çevrildiği biliniyor. Çok sayıda yabancı kitabımız var, ancak Türkçe yok” dedi.

İrkutsklu yazar Valentin Grigoryeviç Rasputin’in, sinema, tiyatro, edebiyat ve roman kategorilerinde eserleri bulunuyor. Yazarın başlıca kitapları ise, Maria için Para, İlk ve Son ve Yüzyıl Yaşa Yüzyıl Sev.

2019 yılında, Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm yılı kapsamında birçok kültürel etkinlik düzenlendi.