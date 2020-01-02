Beyonce, ikiz bebekleri Rumi ve Sir Carter'ın fotoğraflarını paylaştı

ABD’li ünlü şarkıcı Beyonce, birine Mevlana’nın adını verdiği ikiz bebeklerinin fotoğraflarının da olduğu bir video paylaştı.

Beyonce, 2019’da neler yaptığını gösteren bir videoyu Instagram’da paylaştı. 38 yaşındaki şarkıcının birçok fotoğrafı ve kliplerinden kesitlerin olduğu videoda, geçen haziranda 2 yaşını dolduran ikiz çocukları Rumi ve Sir Carter'ın fotoğrafları da yer aldı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Beyoncé (@beyonce)'in paylaştığı bir gönderi ( 31 Ara, 2019, 11:48ös PST )

Videonun bir bölümünde ikizler 2. doğum günlerinde büyük bir 'iki' işareti yaparken ve balonlarının önünde otururken görülüyor.

Daha sonra da Sir Carter, bahçede elinde oyuncak bir uçak tutarken ekrana yansıyor.

Beyonce ve eşi Jay-Z'nin aile fotoğrafıyla sonlanan videoda Sir Carter babası gibi siyah takım elbise giyip papyon takarken Blue Ivy ve ismini Mevlana'dan alan Rumi ise anneleri gibi beyaz bir elbise giyiyor.

En küçük iki çocuğunun fotoğraflarını nadiren paylaşan ünlü şarkıcının bu paylaşımı, Beyonce'nin birçok hayranını heyecanlandırdı.

Şarkıcının bir hayranı, “Aman tanrım. Bu güzel" diye yazarken başka bir hayranı da “Rumi ve Sir Carter çok sevimliler" ifadelerini kullandı.

Bir diğeri ise, " Beyonce and Jay-Z'nin güzel bir ailesi var" yorumu yaptı.