The Witcher'daki dövüş sahnelerini Game of Thrones'un yıldızı tasarlamış

The Witcher ve Game of Thrones arasında bir bağ dokusunun olduğu ortaya çıktı. Game of Thrones dizisinde 'Night King' karakterini canlandıran Vladimir Furdik'in, The Witcher'daki dövüş sahnelerini tasarladığı öğrenildi.

The Witcher'da Yennefer karakterine hayat veren Anya Chalotra ile kendi fotoğrafını paylaşan Vladimir Furdik, dizi hayranlarını büyük bir şaşkınlığa uğrattı.

With Anya on set, great time. Good person with a big heart. #Yennefer #TheWitcher pic.twitter.com/7kubrE8nWD — Vladimír Furdík (@VladimirFurdik) December 28, 2019

​Game of Thrones’un ilk beş sezonunda dublör koordinatörü olarak çalışan Furdik, efsanevi dizide hayat verdiği Night King karakteri ile büyük bir beğeni toplamıştı. Şimdi Game of Thrones’taki deneyimlerini bir başka fantastik seri The Witcher’a aktaran Furdik, ilk sezondaki neredeyse her dövüş sahnesini kendisi tasarladı.

Buna rağmen dizinin hayranları, ikinci sezonda Furdik’ten mahrum kalacak. Zira 50 yaşındaki Slovak oyuncu, kısa bir süre önce Instagram’daki bir takipçisine The Witcher’dan ayrıldığını söyledi; ancak herhangi bir ayrıntı vermedi.