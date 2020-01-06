Ricky Gervais'in Altın Küre'deki açılış konuşmasından: Çoğunuz okulda Greta Thunberg’den daha az zaman geçirdiniz

Sivri dili ve eşsiz mizah anlayışıyla tanınan, daha önce dört kez Altın Küre Ödülleri’nin sunuculuğunu yapan İngiliz komedyen ve oyuncu Ricky Gervais, 77. Altın Küre Ödülleri’ndeki açılış konuşmasıyla dikkatleri üzerine çekti.

Komedyen ve oyuncu Ricky Gervais’in, açılış konuşmasının merkezinde The Irishman ile sinema dünyasına damga vuran Martin Scorsese, kızının istediği üniversiteye kabul edilmesi için rüşvet verdiği gerekçesiyle tutuklanan ve kefaletle serbest bırakılan Desperate Housewives dizisinin yıldızı Felicity Huffman, Hollywood Yabancı Basın Birliği, Once Upon a Time… in Hollywood ile çok konuşulan Leonardo Di Caprio, geçtiğimiz haftalarda ABD’de vizyona giren, oyuncuların kedilere hayat vermesi için CGI teknolojisi kullanılmasıyla dikkat çeken ve olumsuz eleştirilerin odağında olan Cats filmi, Netflix, politik ödül konuşmaları yapan ünlüler ve süper kahraman filmleri vardı.

Filmloverss'tan Sıla Şahinöz'ün aktardığına göre Ricky Gervais’in açılış konuşmasından dikkat çeken kısımlar şöyle:

Bu gece limuzinle geldim ve plaka Felicity Huffman tarafından yapılmıştı… Kızı için üzgünüm, tamam mı? Bu onun başına gelmiş olan en utanç verici şey olmalı. Babası da Wild Hogs filmindeydi.

filmindeydi. Bu gece burada birçok büyük ünlü var. Yani, efsaneler, ikonlar… Şu masada Al Pacino , Robert de Niro , Bebek Yoda – Oh, hayır bu Joe Pesci .

, , – Oh, hayır bu . Sapkınlardan bahsetmişken, pedofili filmler için büyük bir yıldı - ‘Surviving R. Kelly ,’ ‘Leaving Neverland ’… ‘Two Popes’?

,’ ’… ‘Two Popes’? Herkes Netflix’i izliyor. Bu törene sadece benim çıkıyor olmam gerekiyordu. ‘Her şeyi kazanırsın, Netflix, iyi geceler. ‘Hayır, üç saat boyunca buradayız. Bu şovu izlemek yerine ‘After Life’ı izleyebilirsin. After Life, eşi kanserden öldüğü için kendini öldürmek isteyen bir adam hakkında bir dizi ve hâlâ bundan daha eğlenceli.

Once Upon a Time… in Hollywood, yaklaşık üç saat uzunluğunda. Leonardo Di Caprio prömiyere katıldı ve film sona erdiğinde sevgilisi artık onun için fazla yaşlıydı.

Dünya James Corden’i şişman bir kedi olarak görmeli. Ayrıca ‘ Cats ’ filmindeydi ama kimse bunu görmedi.

’ filmindeydi ama kimse bunu görmedi. Dame Judi Dench, Cats’de oynadığı rolü bunun için doğmuşum diyerek savundu – bir sonraki şakayı yapamam…

Bu akşam bir ödül kazanırsanız, bunu siyasi bir konuşma yapmak için bir platform olarak kullanmayın, tamam mı? Halka bir şey ders verecek bir pozisyonda değilsiniz. Gerçek dünya hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz. Çoğunuz okulda Greta Thunberg’den daha az zaman geçirdiniz. Eğer kazanırsanız, gelin, küçük ödülünüzü kabul edin, menajerinize ve tanrınıza teşekkür edin ve s…ir olup gidin.

“If you win, come up, accept your little award, thank your agent and your God and f— off.” Host @rickygervais calls for no politics at the #GoldenGlobes https://t.co/tNUhIo4NNJ pic.twitter.com/2RmnuCh1QX — The Hollywood Reporter (@THR) January 6, 2020

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