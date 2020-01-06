77. Altın Küre ödülleri sahiplerini buldu: The Irishman eli boş döndü

77. Altın Küre Ödülleri bu gece düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Bu yıl ön plana çıkan yapımlar '1917' ve 'Once Upon a Time… in Hollywood' olurken, 'The Irishman’in geceden eli boş dönmesi dikkat çekti.

Her yıl Hollywood Foreign Press Association (Hollywood Yabancı Basın Birliği) tarafından verilen ve Oscar'ın habercisi olarak kabul edilen Golden Globe (Altın Küre) ödülleri Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

'Tarih savaşın eşiğine gelmiş bir ülkeyi yazacak'

Televizyon ve sinema alanlarında ayrı ayrı dağıtılan ödüller sahiplerini bulurken, "The Farewell" filmindeki rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanan Awkwafina, Altın Küre tarihinde bu ödülü kazanan ilk Asyalı oldu.

Ödül töreninde konuşan Patricia Arquette'nin, "Geriye dönüp 5 Ocak 2020 gününe baktığında kimse bu geceyi hatırlamayacak. Tarih savaşın eşiğine gelmiş olan bir ülkeyi yazacak" şeklindeki sözleri dikkat çekti.

Netflix, sinema kategorilerinde sadece bir ödül kazanabildi

Bu yılın en beğenilen filmlerinden The Irishman geceden eli boş dönerken, yine beğeniyle karşılanan bir diğer film olan Marriage Story, Laura Dern’ün kazandığı En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülüyle yetindi. The Irishman ve Marriage Story’nin Altın Küre’de aradığını bulamamış olması, Netflix için de gecenin hayal kırıklığıyla neticelenmesine neden oldu. Bu yıl ödül sezonunda oldukça etkili olan Netflix, 77. Altın Küre Ödülleri’nin sinema kategorilerinde sadece bir ödül kazanabildi.

Ödüle layık görülen filmler şöyle: