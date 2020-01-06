77. Altın Küre ödülleri sahiplerini buldu: The Irishman eli boş döndü

Her yıl Hollywood Foreign Press Association (Hollywood Yabancı Basın Birliği) tarafından verilen ve Oscar'ın habercisi olarak kabul edilen Golden Globe (Altın Küre) ödülleri Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
'Tarih savaşın eşiğine gelmiş bir ülkeyi yazacak'
Ödül töreninde konuşan Patricia Arquette'nin, "Geriye dönüp 5 Ocak 2020 gününe baktığında kimse bu geceyi hatırlamayacak. Tarih savaşın eşiğine gelmiş olan bir ülkeyi yazacak" şeklindeki sözleri dikkat çekti.
Netflix, sinema kategorilerinde sadece bir ödül kazanabildi
Bu yılın en beğenilen filmlerinden The Irishman geceden eli boş dönerken, yine beğeniyle karşılanan bir diğer film olan Marriage Story, Laura Dern’ün kazandığı En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülüyle yetindi. The Irishman ve Marriage Story’nin Altın Küre’de aradığını bulamamış olması, Netflix için de gecenin hayal kırıklığıyla neticelenmesine neden oldu. Bu yıl ödül sezonunda oldukça etkili olan Netflix, 77. Altın Küre Ödülleri’nin sinema kategorilerinde sadece bir ödül kazanabildi.
Ödüle layık görülen filmler şöyle:
- En İyi Film (Drama): 1917
- En İyi Film (Müzikal/Komedi): Once Upon a Time in Hollywood
- En İyi Film (Animasyon): Missing Link
- En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Joaquin Phoenix, Joker
- En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Renée Zellweger, Judy
- En İyi Erkek Oyuncu (Müzikal/Komedi): Taron Egerton, Rocketman
- En İyi Kadın Oyuncu (Müzikal/Komedi): Awkwafina, The Farewell
- En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Brad Pitt - Once Upon a Time in Hollywood
- En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Laura Dern - Marriage Story
- En İyi Yönetmen: Sam Mendes - 1917
- En İyi Senaryo: Quentin Tarantino - Once Upon a Time in Hollywood
- En İyi Film Müziği: Hildur Guðnadóttir - Joker
- En İyi Yabancı Film: Parasite (Güney Kore)
- Televizyon dalında ödüle layık görülenler ise şöyle sıralandı:
- En İyi TV dizisi (Drama): Succession
- En İyi TV dizisi (Müzikal/Komedi): Fleabag
- En İyi Mini TV Dizisi ya da TV Filmi: Chernobyl
- En İyi Erkek Oyuncu (TV Müzikal/Komedi): Ramy Youssef - Ramy
- En İyi Kadın Oyuncu (TV Müzikal/Komedi): Phoebe Waller-Bridge - Fleabag
- En İyi Erkek Oyuncu (TV Drama): Brian Cox - Succession
- En İyi Kadın Oyuncu (TV Drama): Olivia Colman - The Crown
- En İyi Erkek Oyuncu (TV Mini Dizi): Russell Crowe - The Loudest Voice
- En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (TV Mini Dizi): Michelle Williams - Fosse/Verdon
- En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Kısa TV Dizisi ya da Filmi): Stellan Skarsgard - Chernobyl
- En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Kısa TV Dizisi ya da Filmi): Patricia Arquette - The Act
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