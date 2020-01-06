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13:19 06 Ocak 2020
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    Brad Pitt

    Pitt’ten rol arkadaşı DiCaprio'ya Titanic göndermesi: O kapıyı seninle paylaşırdım

    © REUTERS / HANDOUT
    Kültür & Sanat
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    Ünlü oyuncu Pitt, Altın Küre'de meslektaşı DiCaprio'nun Titanic'teki ölüm sahnesini bir kez daha tiye aldı. Kate Winslet'ın hayat verdiği Rose karakterinin yüzen bir kapının üzerine çıkıp hayatta kalmasına, DiCaprio'nun canlandırdığı Jack karakterinin ise donarak hayatını kaybetmesine gönderme yapan Pitt, "O kapıyı seninle paylaşırdım" dedi.

    77. Altın Küre Ödülleri geçen gece düzenlenen töreninde Quentin Tarantino'nun Once Upon a Time... in Hollywood filmi için En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü alan Pitt, ödülü rol arkadaşına Leonardo DiCaprio'ya adadı.

    Titanic filmi
    © Fotoğraf : IMDB
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    "Suç ortağım Leonardo DiCaprio'ya teşekkür etmek istiyorum" diyen ünlü oyuncu, DiCaprio'nun 2015'te The Revenant filminde kazandığı Oscar'dan beri hiçbir ödül kazanmamasıyla ilgili espri yaptı.

    Pitt, “The Revenant'tan önce her yıl kendisiyle birlikte oynayan insanların ödülleri kabul edip ve ona bolca teşekkür etmelerini izlerdim. Bunun nedeni biliyorum. O bir yıldız ve tam bir beyefendi. Sensiz burada olamazdım. Sana teşekkür ederim" dedi.

    Daha sonra DiCaprio'nun oynadığı Titanic filmindeki ölüm sahnesine gönderme yapan Pitt, “O kapıyı seninle paylaşırdım" diye espri yaptı.

    Brad Pitt
    © REUTERS / YARA NARDI
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    DiCaprio'nun başrolünü Kate Winslet ile paylaştığı Titanic filminde geminin batışının ardından bir kapı üzerine çıkarak canını kurtaran Rose (Winslet) karakterinin neden Jack'i (DiCaprio) yanına almadığı yıllardır tartışma konusu. Birçok izleyici, DiCaprio'nun da tahtaya çıkabileceği görüşünde.

    Temmuz ayında verdiği bir demeçte DiCaprio, karakterinin hayatta kalma şansının olup olmadığı sorusuna yorumsuz bırakırken Once Upon a Time... in Hollywood filmindeki rol alan Margot Robbie, “Bence modern sinemada en tartışmalı sahne” yorumunu yapmıştı.

    Daha sonra tekrar sahneyi izleme sözü veren Pitt ise, DiCaprio'ya "Oraya sıkışamaz mıydın? Sıkışabilirdin, değil mi?" diye sormuştu. 

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    Etiketler:
    Sinema, Film, Once Upon a Time in Hollywood, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt
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