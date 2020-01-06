Pitt’ten rol arkadaşı DiCaprio'ya Titanic göndermesi: O kapıyı seninle paylaşırdım

77. Altın Küre Ödülleri geçen gece düzenlenen töreninde Quentin Tarantino'nun Once Upon a Time... in Hollywood filmi için En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü alan Pitt, ödülü rol arkadaşına Leonardo DiCaprio'ya adadı.
This one's for Rick Dalton. Brad Pitt wins Best Supporting Actor, Motion Picture at The #GoldenGlobes. pic.twitter.com/0QK3TfomI1— NBC Entertainment (@nbc) January 6, 2020
Pitt, “The Revenant'tan önce her yıl kendisiyle birlikte oynayan insanların ödülleri kabul edip ve ona bolca teşekkür etmelerini izlerdim. Bunun nedeni biliyorum. O bir yıldız ve tam bir beyefendi. Sensiz burada olamazdım. Sana teşekkür ederim" dedi.
Daha sonra DiCaprio'nun oynadığı Titanic filmindeki ölüm sahnesine gönderme yapan Pitt, “O kapıyı seninle paylaşırdım" diye espri yaptı.
Temmuz ayında verdiği bir demeçte DiCaprio, karakterinin hayatta kalma şansının olup olmadığı sorusuna yorumsuz bırakırken Once Upon a Time... in Hollywood filmindeki rol alan Margot Robbie, “Bence modern sinemada en tartışmalı sahne” yorumunu yapmıştı.
Daha sonra tekrar sahneyi izleme sözü veren Pitt ise, DiCaprio'ya "Oraya sıkışamaz mıydın? Sıkışabilirdin, değil mi?" diye sormuştu.
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