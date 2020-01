Pitt’ten rol arkadaşı DiCaprio'ya Titanic göndermesi: O kapıyı seninle paylaşırdım

77. Altın Küre Ödülleri geçen gece düzenlenen töreninde Quentin Tarantino'nun Once Upon a Time... in Hollywood filmi için En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü alan Pitt, ödülü rol arkadaşına Leonardo DiCaprio'ya adadı.

This one's for Rick Dalton. Brad Pitt wins Best Supporting Actor, Motion Picture at The #GoldenGlobes. pic.twitter.com/0QK3TfomI1 — NBC Entertainment (@nbc) January 6, 2020

"Suç ortağım Leonardo DiCaprio'ya teşekkür etmek istiyorum" diyen ünlü oyuncu, DiCaprio'nun 2015'te The Revenant filminde kazandığı Oscar'dan beri hiçbir ödül kazanmamasıyla ilgili espri yaptı.

Pitt, “The Revenant'tan önce her yıl kendisiyle birlikte oynayan insanların ödülleri kabul edip ve ona bolca teşekkür etmelerini izlerdim. Bunun nedeni biliyorum. O bir yıldız ve tam bir beyefendi. Sensiz burada olamazdım. Sana teşekkür ederim" dedi.

Daha sonra DiCaprio'nun oynadığı Titanic filmindeki ölüm sahnesine gönderme yapan Pitt, “O kapıyı seninle paylaşırdım" diye espri yaptı.

DiCaprio'nun başrolünü Kate Winslet ile paylaştığı Titanic filminde geminin batışının ardından bir kapı üzerine çıkarak canını kurtaran Rose (Winslet) karakterinin neden Jack'i (DiCaprio) yanına almadığı yıllardır tartışma konusu. Birçok izleyici, DiCaprio'nun da tahtaya çıkabileceği görüşünde.

Temmuz ayında verdiği bir demeçte DiCaprio, karakterinin hayatta kalma şansının olup olmadığı sorusuna yorumsuz bırakırken Once Upon a Time... in Hollywood filmindeki rol alan Margot Robbie, “Bence modern sinemada en tartışmalı sahne” yorumunu yapmıştı.

Daha sonra tekrar sahneyi izleme sözü veren Pitt ise, DiCaprio'ya "Oraya sıkışamaz mıydın? Sıkışabilirdin, değil mi?" diye sormuştu.