Brezilya'da mahkeme Netflix'ten İsa'yı eşcinsel olarak gösteren filmi kaldırmasını istedi

Bu ayın başında Brezilyalı komedi grubu Porta dos Fundos'un hazırladığı ve Hz. İsa'nın bir eşcinsel olarak tasvir edildiği 'The First Temptation of Christ' isimli Netflix filmi ülkede ciddi tepkilere neden oldu.

Brezilya'da Benedicto Abicai isimli hakim, Hz. İsa'nın eşcinsel olarak tasvir edildiği filmin, dijital film ve dizi platformu Netflix'ten kaldırılmasına hükmetti.

"İfade özgürlüğü mutlak değildir" diyen Abicai, kararın bir üst mahkeme tarafından değerlendirilene kadar ülkedeki öfkeyi dindireceğini belirtti.

Ülkede 2 milyon kişi filmin kaldırılması için imza vermiş ve filmin Brezilyalı yapımcı şirketine geçen ay molotof kokteylli saldırı yapılmıştı.

Netflix ise henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Brezilya Devlet Başkanı'nın oğlu Eduardo Bolsonaro, Netflix filmini bir 'çöp' olarak nitelendirerek 'yapımcıların Brezilya toplumunu temsil etmediğini' savundu.

Oldukça dindar bir ülke sayılan Brezilyada homofobinin yaygın olduğu belirtiliyor.