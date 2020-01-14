Oyuncu Recep Aktuğ hayatını kaybetti

Aşk-ı Memnu dizisinde Hilmi karakterini canlandırarak hafızalara kazınan Recep Aktuğ hayatını kaybetti. Aktuğ, geçen aylarda hastaneye kaldırılmış, usta oyuncuya KOAH teşhisi konulmuştu.
Recep Aktuğ’un sosyal medya hesabından “Recep Aktuğ vefat etmiştir....Tüm sevenlerinin başı sağ olsun....” mesajı yayımlandı.
RECEP AKTUĞ VEFAT ETMİŞTİR....TÜM SEVENLERİNİN BAŞI SAĞOLSUN.... pic.twitter.com/cUj0hUNGDS— RECEPAKTUG (@RECEPAKTUG) January 14, 2020
Kızından açıklama
Recep Aktuğ'un oyuncu kızı Zeynep Aktuğ sosyal medya hesabından; 'Canım babam Recep Aktuğ'u kaybettim. mesajını paylaştı.
CANIM BABAM RECEP AKTUĞ’U KAYBETTİM.... pic.twitter.com/Iz6e10uLSU— Zeynep Aktuğ (@zeynepaktug) January 14, 2020
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