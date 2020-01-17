Christopher Tolkien hayatını kaybetti

The Guardian’da yer alan habere göre, babası John Ronald Reuel Tolkien’in kitaplarının yayım yönetmenliğini yapan Christopher Tolkien 95 yaşında hayatını kaybetti.

Christopher Tolkien yaşamının büyük bir kısmını, fantastik kurgu romanları yazan ve Yüzüklerin Efendisi’nin yaratıcısı olan babası J.R.R. Tolkien’in yazdıklarını düzenleyerek geçirdi.

Christopher Reuel Tolkien, 21 Kasım 1925 yılında İngiltere’nin Leeds şehrinde doğdu. Yüzüklerin Efendisi yazarı J. R. R. Tolkien’in en küçük oğludur.

En çok, babasının ölümünden sonra yayımlanan eserlerinin yayım yönetmeni olarak bilinir.

Babasının eseri Yüzüklerin Efendisi'nin haritalarını bizzat çizmiş ve C. J. R. T. şeklinde imzalamıştır.

J harfi John’un kısaltmasıdır. John, yazarın vaftiz adıdır, Christopher Tolkien bu ismi günlük hayatta kullanmamıştı.