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11:48 18 Ocak 2020
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    Sagopa Kajmer klibi yüzünden ifadeye çağırıldı

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    Kültür & Sanat
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    Rap sanatçısı Sagopa Kajmer, 'Toz Taneleri' isimli şarkısının klibinde sigara kullanımını özendirdiği iddiasıyla savcılığa ifade verdi. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca dosyanın incelenmesinin ardından soruşturma yapılmasına yer olmadığı karar verildi. Savcılık, dosyayı RTÜK'e gönderdi.

    Sagopa Kajmer olarak bilinen rapçi Yunus Özyavuz, sosyal medya platformunda yayınlanan 'Toz Taneleri' isimli şarkısının klibinde sigara içerek insanları özendirdiği gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verdi.

    Posta'da yer alan habere göre Kajmer savcılığa verdiği ifadesinde, YouTube şirketi ile anlaşmalı olduğunu belirterek, onların denetiminden geçen kliplerin yayınlandığı ve suç işlemediklerini kaydetti. 

    Dosya RTÜK'e gönderildi

    Savcılık, dosyayı incelemesinin ardından Türk Ceza Yasaları anlamında suça vücut vermeyen klip hakkında incelemeye yetkili makamın Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) olduğunu belirtti.

    Kajmer hakkında soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar veren savcılık, 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun'un ilgili maddesinde, "Televizyonda yayınlanan programlarda, filmlerde, dizilerde, müzik kliplerinde, reklam ve tanıtım filmlerinde, sinema ve tiyatrolarda gösterilen eserlerde tütün ürünlerinin kullanılması ve görüntülerine yer verilmesi ya da internet, topluma açık olan sosyal medya veya benzeri ortamlarda ticari gaye ile veya reklam amacıyla tütün ürünlerinin kullanılması ve görüntülerine yer verilmesi yasaktır" dediğini kaydetti.

    Soruşturmaya yapılmaya yer olmadığına ilişkin kararda yer alan aynı kanunun ilgili maddesinde, "Yasağın görsel yayın yoluyla ihlal edilmesi halinde, yasağa aykırı yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşa ihlalin ağırlığı ve yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde birinden üçüne kadar idari para cezası verilir. İdari para cezası miktarı, on bin Türk lirasından az olamaz. Bu cezaya karar vermeye Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yetkilidir" dediği belirtildi. Kararın ardından savcılık, dosyanın bir örneğinin Radyo Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) gönderdi.

    Etiketler:
    kararsız, Soruşturma, ifade, RTÜK, Sigara, Klip, Sagopa Kajmer
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