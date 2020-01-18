Türkiye'nin ilk süper kahraman evreni: T-World

Marvel ve DC sinematik evrenleri, son 10 yıl içerisinde adeta sinemaya yeni bir boyut kazandırdı. Süper kahramanları konu alan bu evrenlere şimdi bir yenisi daha ekleniyor: Türk süper kahramanlardan oluşan T-World.

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, 30 Mart 2020'de Cannes'da başlayacak TV içerik fuarında T-World adı altında Türk süper kahramanlardan meydana gelen bir sinematik evrenin de tanıtılacağını aktardı.

T-World evreninde geçen ilk televizyon dizisinin isminin 'Altay' olduğunu belirten Özkök, şirketin çalışma programında 2 sinema filmi ve 3 televizyon dizisi ile oyunlar olduğunu da söyledi.

T World Entertainment and Productions kuruluşunun başında yer alan Bülent Turgut, T-World evreni hakkında 12 Aralık'ta şu demeci vermişti:

“İslam her ne kadar kültürümüzün bir parçası olsa da karakterlerin hikayeleri yalnızca Müslümanlardan oluşmayacak. Bu evrende Rus ve Yahudi karakterlerin de yer almasını planlıyoruz. Türkiye’nin ve bu benzersiz bölgenin zenginliklerini yansıtmak adına mitolojimizin ve karakterlerimizin çeşitliliğinden yararlanacağız. Farklı kültürlerden, inançlardan ve halklardan bir araya gelmiş bir konumda bulunuyoruz. Sinematik evrenimizde de bunu yansıtmayı hedefliyoruz."

​Özkök'ün aktardığına göre Altay dizisinin ilk bölümünün yönetmen koltuğunda ise Prison Break, Lost, Agents of S.H.I.E.L.D., Grey’s Anatomy ve Kalbimin Sırları adlı Türk dizisinde yönetmenlik yapmış olan Bobby Roth yer alacak. T-World sinematik evreninin Altay dizisinde yer alacak diğer karakterler arasında Su, Nymp, Rumi, Nazar ve İkizler de bulunuyor.