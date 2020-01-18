Tuğba Özay'ın başrolde olduğu 28 oyunculu filmi 27 kişi izledi: Filme kendisi de gitmemiş

Tuğba Özay’ın başrolde olduğu, 28 oyuncunun rol aldığı 'Laz Kit' filmini 27 kişi izledi. Tuğba Özay, filmi kendisinin de izlemediğini söyledi.

Tuğba Özay’ın başrollerini Sinan Bengier ve Çılgın Sedat ile paylaştığı ‘Laz Kit’, 27 Aralık’ta vizyona girdi. Ancak filmi sadece 27 kişi izledi ve 454 TL hasılat yaptı.

Tuğba Özay, "Aslında çok büyük haksızlığa uğradık. Bu filmi 2012’de çekmiştik. Sonra yapımcılar anlaşamadı. 3 yılda bitti. Yönetmen de dahil kadrodan 5 kişi hayatını kaybetti. Ardından gala bile yapılmadan, hiç duyurulmadan gösterime girdi” dedi.

Özay, kendi filmine gitmediğini sözlerine ekledi.

Bu arada Tuğba Özay, Adana’da çekilecek bir dizide ajan rolü oynayacak.